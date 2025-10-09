Buren grijpen in: mag politie straks op drones schieten?

De Duitse regering wil de politie officieel de bevoegdheid geven om drones neer te halen die een bedreiging vormen voor de openbare veiligheid. Het wetsvoorstel, dat vandaag is gepresenteerd, volgt op een reeks incidenten bij luchthavens en overheidsgebouwen waarbij drones voor verstoringen zorgden.

Volgens cijfers van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken werden er dit jaar al 172 drone-incidenten gemeld, tegenover 129 in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de luchthaven van München werd recent meerdere keren stilgelegd door vermoedelijke dronewaarnemingen. Met de nieuwe wet mag de politie niet alleen vuurwapens gebruiken, maar ook lasers, signaaljammers en andere technologie om drones uit te schakelen of te storen.

Bondskanselier Friedrich Merz noemt de maatregel op X noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen. ‘Drone-incidenten bedreigen onze veiligheid. Dat laten we niet toe. We versterken de bevoegdheden van de federale politie, zodat drones in de toekomst sneller kunnen worden opgespoord en afgeschrikt. Dat hebben we vandaag in het kabinet besloten’, aldus Merz.

Die Drohnen-Vorfälle bedrohen unsere Sicherheit. Das lassen wir nicht zu. Wir stärken die Kompetenzen der Bundespolizei: Damit Drohnen künftig schneller aufgespürt und abgewehrt werden können. Das haben wir heute im Kabinett beschlossen.— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 8, 2025

De plannen roepen echter ook kritiek op. Deskundigen waarschuwen dat het neerhalen van drones in stedelijke gebieden gevaarlijk kan zijn: vallende onderdelen kunnen schade veroorzaken of mensen verwonden. Ook bestaat het risico dat onschuldige toestellen of zelfs andere objecten worden aangezien voor onbemande luchtvaartuigen. Daarnaast kunnen elektronische tegenmaatregelen, zoals jammers, communicatiesystemen ontregelen.

Met deze stap volgt Duitsland het voorbeeld van landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die al eerder speciale eenheden en bevoegdheden invoerden om dreigende drones te neutraliseren. De Duitse Bondsdag moet het voorstel nog goedkeuren. Als de wet wordt aangenomen, zal de federale politie een gespecialiseerde anti-droneseenheid oprichten.