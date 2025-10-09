Buurland gaat definitief voor meer Europese straaljagers

Duitsland heeft akkoord gegeven op de aanschaf van twintig extra Europese straaljagers voor 3,75 miljard euro.

Het gaat om de vijfde versie van de Eurofighter Typhoon. Met de aanschaf van de gevechtsvliegtuigen wil Duitsland de capaciteiten van de verouderde Tornado fighter op het gebied van elektronische oorlogvoering en verkenning (ECR) geleidelijk overdragen naar een toekomstbestendig platform. Daarmee zet het land een serieuze stap om aan de NAVO-verplichtingen te voldoen. ‘De Eurofighter vormt de ruggengraat van de Duitse gevechtsvloot’, aldus het Duitse ministerie van Defensie.

De twintig toestellen worden naar verwachting tussen 2031 en 2034 geleverd aan de Duitse luchtmacht, en worden bekostigd vanuit het reguliere budget. De order komt bovenop de al eerder geplaatste bestelling bij Airbus voor 38 toestellen, onder het Project Quadra programma. Het programma is speciaal ontworpen door Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.