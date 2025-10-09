KLM 787 wijkt uit na verdrietige wending

Aan boord van een Boeing 787-10 van KLM overleed afgelopen zondag 5 oktober een passagier. De crew besloot het toestel te laten uitwijken, enkele uren voor de landing in Los Angeles.

Zondagmiddag rond 12:15 uur vertrok een KLM Boeing 787-10, registratie PH-BKG, vanaf Schiphol voor vlucht 601 naar Los Angeles, Verenigde Staten. De vlucht verliep zonder noemenswaardige evenementen totdat het vliegtuig zich boven de arctische gebieden van het Noord-Amerikaanse continent bevond. De reis kreeg een verdrietige wending.

Een passagier, een vrouw van 34 jaar – meer details maakte KLM niet bekend omwille van privacyredenen – reageerde plotseling niet meer op signalen uit haar omgeving. De crew reageerde acuut en verleende onmiddellijk eerste hulp. Daarnaast zochten ze naar professionele hulp aan boord. Ook de cockpit reageerde en de piloten riepen een medisch noodgeval uit.

De KLM Boeing 787-10 week uit naar Yellowknife, Noordwest Territoria, Canada. Het vliegtuig landde rond 09:30 uur lokale tijd op het vliegveld van de Canadese stad. Op de grond werden nog reddingsoperaties uitgevoerd, maar de inspanningen mochten helaas niet baten. De passagier werd later in het ziekenhuis officieel dood verklaard.

Helden

Elk jaar overlijden minder dan honderd passagiers aan boord van een vliegtuig. Desondanks blijft het een heftige gebeurtenis voor zowel crew als passagiers. In principe wordt de overleden passagier in een lijkzak geplaatst of onder een deken bedekt mocht het eerstgenoemde niet aanwezig zijn. Waar mogelijk bewaart de bemanning de overledene op een andere plek om passagiers gerust te stellen. Echter, in 2023, lag een passagier tien uur dood in haar stoel.

Tevens is een dergelijke situatie voor de bemanning zelf een heftige gebeurtenis. Desondanks blijven crewleden verantwoordelijk en moeten ze vooralsnog de rest van de passagiers aan boord van de nodige zorg voorzien. Stewards en stewardessen vervullen daarmee de rol van zowel bediening als zorgverlening en levensreddende hulp.