Opvallende vlucht markeert mijlpaal op Schiphol

Dinsdagavond vloog een Beechcraft King Air 350 voor het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) boven Schiphol voor een belangrijke test.

Het toestel, registratie T7-CAL, steeg om 22:25 uur vanaf de Oostbaan op met als doel het landingssysteem (ILS) van de Buitenveldertbaan te testen. Dit systeem zorgt ervoor dat vliegtuigen de baan in praktisch alle weersomstandigheden veilig kunnen naderen. Na een grondige test met meerdere naderingen, maakte het vliegtuig ’s nachts rond 01:30 uur een landing op de Polderbaan. Volgens de luchtverkeersleiding is de test geslaagd, en kan de Buitenveldertbaan daarmee eindelijk weer in gebruik worden genomen.

Eindelijk weer in gebruik

Na de succesvolle testvluchten op 25 en 30 september, en nu ook op 7 oktober, kan de Buitenveldertbaan weer volledig in gebruik worden genomen. Dat is een belangrijke mijlpaal voor Schiphol, omdat de baan lange tijd in onderhoud was. Op 10 mei begonnen de werkzaamheden aan de baan, die compleet vervangen werd. Dit proces duurde maar liefst twintig weken.

Het vliegverkeer werd in die tijd daarom verspreid over de andere banen. Zo moesten vliegtuigen tijdens de onderhoudsperiode vaker de ‘kleine baan’ gebruiken, met routes direct over Amsterdam. Ongeveer dubbel zo vaak en zelfs meerdere keren ’s nachts. Dat is uitzonderlijk, omdat nachtvluchten daar normaal niet zijn toegestaan. Het ministerie van Infrastructuur verleende tijdelijk een ontheffing van de gebruiks- en geluidsregels om dit mogelijk te maken.

Een belangrijke test

Vliegtuigen maken bij het naderen doorgaans gebruik van het Instrument Landing System (ILS). Vooral bij erg weinig zicht kan er alsnog geland worden met een CAT III C-nadering met autoland. In dat geval land het toestel volledig zelf met behulp van het landingssysteem. Zelfs een kleine afwijking in de gegevens die het systeem aan vliegtuigen doorgeeft kan voor gevaarlijke situaties zorgen, waardoor een grondige test cruciaal is.