Ryanair over Boeing: ‘Dat is… de volgende sprong?’

Volgens Ryanair-topman Michael O’Leary gaat het bij Boeing de goede kant op. Echter, volgens hem kan het allemaal wel een tandje harder, hij doet daarom ook een beroep op de FAA.

Begin deze week kwam het nieuws dat Boeing de productie van de populaire 737 MAX gaat ophogen. Na het incident met een Alaska Airlines MAX-toestel in januari 2024 mocht de Amerikaanse fabrikant lang slechts 38 toestellen per maand fabriceren. Voortaan staat de FAA toe dat Boeing maandelijks 42 vliegtuigen van de band mag laten rollen.

Goed nieuws voor Ryanair. De Ierse budgetvlieger moet al enkele jaren de winstverwachtingen temperen als gevolg van de problemen in Renton. Desondanks beweert Ryanair-topman Michael O’Leary ‘behoorlijk vertrouwen’ te hebben dat Boeing erin slaagt het maandelijkse aantal afleveringen op te hogen van 38 naar 42 vliegtuigen.

Het is nog niet voldoende voor de Ierse low-cost-gigant. Ryanair verwacht dat Boeing het aantal per maart nog flink zal kunnen ophogen naar 48 toestellen per maand. ‘Gaat de FAA hun dan toestaan om, volgend jaar maart, april, naar 48 [afleveringen elke maand, red.] te gaan. Dat is … de volgende grote sprong? We zijn er best zeker van dat dát wel lukt,’ aldus O’Leary tegenover Reuters.

Toestemming

Als het aan Boeing zelf ligt, gaat het nog veel harder dan de maandelijkse aflevering van ‘slechts’ 48 vliegtuigen. De Amerikaanse vliegtuigbouwer gaf tegenover Bloomberg aan dat aantal zelfs te willen ophogen naar 53. Dat zou de financiële positie van het bedrijf aanzienlijk verbeteren. Wel moet Boeing daarvoor het maandelijkse aantal van 42 zes maanden kunnen volhouden.

Een ander probleem omtrent de 737 MAX blijft vooralsnog de certificatie van de 737 MAX 7- en 10-varianten. Voor de laatstgenoemde heeft Ryanair een bestelling staan van honderdvijftig machines. ‘Gaan ze de MAX 7 en MAX 10 gecertificeerd krijgen in 2026? … Boeing zegt dat ze heel zeker zijn dat certificatie gaat plaatsvinden.’