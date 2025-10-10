Airline vliegt tijdelijk met lege vliegtuigen naar Londen 

Onlangs maakte de nieuwe Saoedische luchtvaartmaatschappij Riyadh Air bekend te starten met vluchten naar Londen Heathrow. Desondanks vliegt de airline voorlopig met lege toestellen.

Vanaf 26 oktober start Riyadh Air met dagelijkse vluchten tussen haar thuisbasis in Riyadh, Saoedi-Arabië, en Londen Heathrow, Verenigd Koninkrijk. Echter, de maatschappij beschikt nog niet eens over haar eigen vliegtuigen en kaartjes kunnen pas gekocht worden vanaf december. Voorlopig vliegt de maatschappij enkel met een lege, geleasde Boeing 787-9 op en neer.

Dit heeft alles te maken met de wonderlijke wereld van slots op luchthavens. Londense luchthavens zijn berucht om hun relatief lage aantal beschikbare slots terwijl ze een van de drukste zijn ter wereld. Heathrow werkt daarom ook met een ‘use-it-or-lose-it’-principe. Gebruikt een airline minder dan tachtig procent van haar toegewezen slots, dan raakt ze deze kwijt.

Eigen vliegtuigen

Een ander probleem voor Riyadh Air is het gebrek aan haar eigen vliegtuigen. De maatschappij plaatste in maart 2023 een order voor 72 Boeing 787 Dreamliners. In het voorjaar van dit jaar kwam daar nog een megaorder bij voor zestig Airbus A321-neo’s en tot wel vijftig Airbus A350-1000’s. Hoewel de eerste Boeing-levering al eind 2024 gepland stond, liep deze vertraging op.

Omdat Riyadh Air nog altijd niet over haar eigen toestellen beschikt, nam de Saoedische airline begin dit jaar een Boeing 787-9 van Oman Air in ontvangst, registratie HZ-RXX. De Dreamliner kwam in 2017 bij Oman Air in dienst en werd dit jaar overgekocht door de Saoedi’s. Het is dit vliegtuig dat de komende weken vrijwel leeg op en neer vliegt naar Londen Heathrow.

Desalniettemin gaan de vluchten van Riyadh Air niet verloren. De komende weken gaat de maatschappij aan de slag met optimalisatie van haar service en producten aan boord. Onder andere leden van het Saoedische investeringsfonds zullen meevliegen. Behalve Londen kondigde de maatschappij ook haar eerste routes naar Dubai aan.