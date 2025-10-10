Britse Boeing vliegt honderden kilometers langs Russische grens 

Een Boeing RC-135W van de Britse luchtmacht vloog donderdag een bijzondere route langs de oostgrens van het NAVO-gebied. Luchtvaartfans van over de hele wereld merkten het op.

Veruit de meest gevolgde vlucht op Flightradar24 afgelopen donderdag was RRR7209 van de Britse luchtmacht. Een Boeing RC-135W “RAF Rivet Joint” vloog vanaf RAF-basis Waddington noordwaarts ten westen van Noorwegen om vervolgens langs honderden kilometers Russische grens zuidwaarts te keren. Het vliegtuig vloog langs de NAVO-grens met Wit-Rusland en Oekraïne en over de Zwarte Zee.

Zodra de Boeing van Noord-Europa naar Zuid-Europa was gevlogen, keerde het huiswaarts richting Groot-Britannië. Het toestel vloog daarbij in een rechte lijn over het Europese vasteland via Roemenië, Hongarije, Tsjechië, Duitsland en dwars over Nederland. In totaal heeft de RAF Rivet Joint ongeveer veertien uur over haar rondje Europa gedaan.

Overduidelijk gaat het om niet zomaar een vlucht. De Boeing is uitgerust met geavanceerde sensoren die elektronische emissies “opzuigen” (soak up). Verder beschikt het toestel over onboard analyse-apparatuur waarmee data in real-time kan worden geanalyseerd. Kortom, de apparatuur aan boord vormt een extreem geavanceerd vliegend inlichtingenverzamelings- en analysecentrum.

An RC-135W “Rivet Joint” Signal Intelligence Aircraft with the British Royal Air Force has been tracing the border with Russia, Belarus, and Ukraine today, from the Arctic all the way down towards the Black Sea. pic.twitter.com/SLtd968UVJ— OSINTdefender (@sentdefender) October 9, 2025

Eenzelfde vlucht

Een jaar geleden voerden de Britten eenzelfde soort vlucht uit. Volgens hen was het destijds een overduidelijke bevestiging van de Britse ‘standvastige steun’ aan de NAVO. ‘Het benadrukt de kracht van de blijvende alliantie door de voortdurende interoperabiliteit en samenwerking van de RAF in het luchtdomein van de NAVO. Daarnaast bevestigt het de relaties van het VK (…) onze NAVO-bondgenoten.’