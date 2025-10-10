Chinese airlines dreigen ‘oneerlijk’ voordeel te verliezen

Donderdag stelde de regering Trump voor een voordeel af te pakken waar Chinese luchtvaartmaatschappijen gebruik van maken voor hun vluchten naar de V.S.

Sinds de grootschalige Russische invasie van Oekraïne in februari 2022 zijn Amerikaanse en Europese luchtvaartmaatschappijen niet langer welkom in het Russische luchtruim. Het leidt ertoe dat deze airlines flinke omwegen moeten vliegen om bestemmingen in Oost-Azië te bereiken, waardoor deze vluchten meer kerosine gebruiken en vliegtickets duurder worden.

Chinese maatschappijen hebben geen last van deze beperking en maken nog altijd volop gebruik van het Russische luchtruim. Daardoor kunnen zij aanzienlijk goedkopere tickets aanbieden en slaagden zij erin hun marktaandeel te vergroten in de afgelopen jaren ten opzichte van airlines uit Amerika en Europa. Volgens Amerikaanse maatschappijen zijn routes naar China op dit moment zelfs niet rendabel vanwege de omweg.

‘Oneerlijk’ vindt de Amerikaanse president Trump. Zijn regering stelde daarom donderdag voor Chinese maatschappijen te verbieden over Rusland naar de Verenigde Staten te vliegen. Volgens de regering is de huidige situatie ‘oneerlijk’ en heeft deze geresulteerd in ‘significante nadelige concurrentie-effecten voor Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen’.

Opmerkelijk genoeg worden in het voorstel van Trump enkel de grote Chinese maatschappijen van het vasteland genoemd – Air China, China Eastern, China Southern en Xiamen Airlines. Cathay Pacific, dat gevestigd is in Hong Kong, komt er niet in voor. Desondanks maakt de airline wel gebruik van het Russische luchtruim voor haar vluchten naar New York. Cathay antwoordde niet op het verzoek van Reuters om duiding te geven.

Nieuwe spanningen

De nieuwe escalatie draagt bij aan de toch al moeizame betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China. Kort na de aantreding van Trump als president verbood de Chinese overheid haar maatschappijen vliegtuigen bij Boeing te bestellen. Hoewel deze restricties inmiddels opgeheven zijn en de airlines weer met Boeing praten, kunnen de uitspraken van Trump opnieuw zand in de machine strooien.