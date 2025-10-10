Schiphol gaat zichtbaar veranderen

Schiphol kondigde vrijdagmiddag een rebranding aan. De nieuwe identiteit die de luchthaven wil uitstralen, betekent ook dat er een nieuw logo komt.

‘Schiphol investeert in een luchthaven die klaar is voor de toekomst. Met betere infrastructuur, meer ruimte en een sterkere beleving voor reizigers, luchtvaartmaatschappijen en medewerkers. Met een nieuwe uitstraling in de terminal en online wil Schiphol reizigers meer rust, overzicht en herkenbaarheid bieden’, kondigde de luchthaven vrijdag aan. De rebranding maakt onderdeel uit van het grote investeringsprogramma dat de kwaliteit van Schiphol de komende jaren aanzienlijk moet verbeteren.

‘Today is the day’

De nieuwe merkstijl zal de komende dagen worden doorgevoerd op Schiphol Plaza, in de aankomsthallen en bij enkele bussen. Vanaf 14 oktober wordt de nieuwe branding ook online zichtaar. Later dit jaar moeten de gevels van de vertrekhallen volgen. ‘De vernieuwde merkidentiteit is de visuele vertaling van onze ambitie. We maken de luchthaven weer overzichtelijk en herkenbaar en brengen rust terug in de reiservaring. Daarmee zetten we een belangrijke stap naar een luchthaven van kwaliteit. Schiphol is een thuishaven voor wereldreizigers en samen met alle collega’s op de luchthaven maken wij iedere dag die bijzondere reisdag mogelijk’, zegt Chief Commercial Officer Arthur Reijnhart.

© Schiphol

Marnix Fruitema, voorzitter van luchtvaartkoepel BARIN, noemt de rebranding ‘een uitstekend initiatief van Schiphol nu de luchthaven de operatie weer goed op orde heeft’. ‘Nederland wil weer trots zijn op de luchtvaart en Schiphol. Het doet ook recht aan de duizenden werknemers van Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen, en een ieder die rondom de luchthaven werkt en woont, maar ook aan de miljoenen reizigers en alle Nederlanders die de luchtvaart een warm hart toedragen. Het geld dat Schiphol investeert in de toekomst moet hen de plek opleveren die het verdient, één van de top drie luchthavens in Europa. Daar zijn de luchtvaartmaatschappijen, de reizigers, maar ook de omwonenden mee gediend. Daarbij is het van groot belang voor ons investeringsklimaat, dat beter tijden heeft gekend!’, aldus Fruitema.