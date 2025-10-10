Topoverleg over nieuwe straaljager gecanceld

Het geplaagde project voor de nieuwe straaljager FCAS loopt vertraging op. Een topoverleg tussen de defensieministers van de partnerlanden deze maand gaat niet door.

Een topoverleg tussen de defensieministers van Frankrijk, Duitsland en Spanje over de toekomst van het gezamenlijke gevechtsvliegtuigproject FCAS is uitgesteld. Dat bevestigt een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie tegenover persbureau Reuters. De bijeenkomst tussen de ministers stond halverwege oktober gepland en was bedoeld om knelpunten weg te nemen in de volgende ontwikkelingsfase van het Future Combat Air System (FCAS). Dit project, met een geschatte waarde van 100 miljard euro, moet vanaf 2040 de Franse Rafale en de Duitse en Spaanse Eurofighters vervangen door een zesde generatie straaljager.

Lastige Fransen?

Het FCAS-project lijkt al enige tijd niet zo soepel te verlopen. Dit onder andere door meningsverschillen over werkverdeling en intellectuele eigendomsrechten. Vooral de houding van de Franse vliegtuigbouwer Dassault wordt door verschillende partners als problematisch ervaren. Nu zorgt de interne politieke situatie in Frankrijk echter voor vertraging.

Premier Sébastien Lecornu diende maandag het ontslag van zijn regering in, waardoor alleen een demissionair kabinet resteert. President Emmanuel Macron zoekt inmiddels naar zijn zesde premier in minder dan twee jaar tijd. Zolang er geen nieuwe Franse minister van Defensie is, gaat de trilaterale top niet door. ‘We willen de bijeenkomst zo snel mogelijk opnieuw plannen’, aldus de Duitse woordvoerder. Het Élysée gaf nog geen commentaar.