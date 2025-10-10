Zorgelijk: Ryanair 737 had nog paar minuten aan brandstof

In het Verenigd Koninkrijk is een onderzoek gestart naar een Ryanair-vlucht die vorige week boven Schotland in de problemen kwam. Vanwege stormachtig weer lukte het de 737 niet te landen, waarna het toestel in een noodsituatie belandde door een brandstoftekort. Nu wordt duidelijk hoe ernstig de situatie was.

Het incident betrof een Boeing 737-800 van Ryanair, registratie 9H-QBD, die onderweg was van Pisa naar Prestwick, Schotland. Daar waaide het op dat moment hard vanwege de overtrekkende storm Amy. Om die reden moest de bemanning tweemaal een landingspoging afbreken, waarna uitgeweken werd naar Edinburgh. Ook daar was het weer stormachtig, waardoor opnieuw een landingspoging mislukte. Daarop besloten de Ryanair-vliegers nogmaals uit te wijken, ditmaal naar Manchester. Inmiddels was de 737 bijna door de brandstof heen. Om die reden maakte de crew melding van een noodsituatie, waarna het toestel met prioriteit kon landen in Manchester.

Een week na het incident wordt meer duidelijk over hoe ernstig de situatie aan boord van de Ryanair-vlucht daadwerkelijk was. Het vliegtuig zou tijdens de landing in Manchester nog maar 220 kilogram brandstof over hebben gehad, meldt The Aviation Herald. Daarmee kan een 737 hooguit nog een minuut of zeven à tien vliegen, ver beneden het minimale niveau aan brandstofreserves.

Onderzoek

De situatie wordt nu onderzocht door de Air Accidents Investigation Branch (AAIB), de Britse instantie die onderzoek doet naar veiligheidsincidenten in de burgerluchtvaart. ‘De AAIB is een onderzoek gestart naar een ernstig incident met een vliegtuig dat op vrijdag 3 oktober werd omgeleid van Prestwick naar Manchester Airport. Inspecteurs van de AAIB zijn begonnen met het verzamelen van informatie en bewijsmateriaal’, meldt een woordvoerder van de onderzoeksraad tegenover de Schotse krant The Herald.

‘Ryanair heeft dit op vrijdag [3 oktober] gemeld bij de bevoegde autoriteiten’, bevestigt een woordvoerder van de prijsvechter tegenover dezelfde krant. ‘Aangezien dit nu onderwerp is van een lopend onderzoek, waaraan wij volledig meewerken, kunnen wij geen commentaar geven.’ Ryanair 737 vliegt opmerkelijke driehoek

Niet de enige

Het Ryanair-vliegtuig was niet het enige toestel dat vrijdag boven Schotland met problemen kampte. Een Hercules-transportvliegtuig van de Canadese luchtmacht, dat was vertrokken uit het Poolse Lublin, moest eveneens zijn geplande landing op Prestwick afbreken. Nadat de bemanning enkele rondjes boven de kust had gevlogen, werd besloten koers te zetten naar Manchester. Tijdens de vlucht meldde de crew een noodsituatie, vermoedelijk als gevolg van een tekort aan brandstof. Uiteindelijk wist het viermotorige toestel daar, ongeveer drie kwartier later, veilig te landen.