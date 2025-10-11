Denemarken investeert flink in luchtmacht

Denemarken gaat zo’n 7,5 miljard euro extra investeren in defensie. Een belangrijk onderdeel van het pakket is de aankoop van zestien extra F-35 gevechtsvliegtuigen en maritieme patrouillevliegtuigen.

Denemarken koopt nieuwe marineschepen, drones en gaat een militair hoofdkwartier in Groenland bouwen. Ook koopt het land zestien extra F-35’s. Daarmee groeit de Deense F-35-vloot naar in 43 toestellen.

Met een miljardeninvestering wil Denemarken zijn defensie opkrikken. Ongeveer de helft van het budget gaat naar versterking van de Arctische regio. In Nuuk, de hoofdstad van Groenland, komt een nieuwe Arctische basis. Daarnaast worden twee schepen en patrouillevliegtuigen aangeschaft en in Oost-Groenland moeten nieuwe radars en drones voor luchtbewaking komen. Volgens minister van Defensie Troels Lund Poulsen wil Denemarken ‘veel zichtbaarder aanwezig zijn in alle delen van Groenland, zowel met de marine, luchtmacht als landmacht.’

Maritieme patrouillevliegtuigen

Welke maritieme patrouillevliegtuigen Denemarken aan wil schaffen voor de bewaking van Groenland is nog niet zeker. Wel is bekend dat de P-8 Poseidon van Boeing overwogen wordt. De grote Poseidons zouden vier Bombardier CL-604 Challengers moeten gaan vervangen. Deze toestellen hebben verschillende rollen waaronder ook VIP-transport. Met de keuze voor de Boeing wordt een meer militair capabel toestel aangeschaft.

F-35 en Denemarken

Denemarken besloot in 2016 de F-35 aan te schaffen als opvolger van de verouderde F-16, die al sinds de jaren tachtig in dienst is. Na een uitgebreid selectieproces, waarin ook toestellen als de Eurofighter Typhoon en de Saab Gripen werden overwogen, koos Kopenhagen voor de Amerikaanse F-35 vanwege de combinatie van stealth, interoperabiliteit binnen de NAVO en lange levensduur. De eerste Deense F-35’s zijn in 2023 geleverd en worden stapsgewijs ingevoerd, zodat de F-16’s rond 2027 volledig kunnen worden uitgefaseerd.

Druk

De investering volgt op toenemende druk vanuit zowel de Verenigde Staten als Rusland. Washington heeft herhaaldelijk kritiek geuit dat Denemarken te weinig doet om Groenland te beveiligen. President Donald Trump zorgde eerder voor opschudding door openlijk te suggereren dat de VS het eiland wilden overnemen. Ook reageert Kopenhagen op Russische dreiging. Premier Mette Frederiksen behoort tot de Europese leiders die hard aandringen op hogere defensie-uitgaven. Recent kondigde Denemarken ook de aanschaf van langeafstandsraketten en luchtverdedigingssystemen aan.

