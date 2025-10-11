Krabbelt Turkish Airlines terug van 737 MAX?

Boeing of toch Airbus? Turkish Airlines leek de keus voor de 737 MAX gemaakt te hebben maar krabbelt nu wellicht toch terug.

Wat twee weken geleden nog als afgerond werd gepresenteerd, staat alweer op losse schroeven. Turkish Airlines meldde destijds dat de deal met Boeing rond was: honderd vaste orders voor de 737 MAX plus opties voor vijftig extra toestellen. Maar nu blijkt dat de Turkse maatschappij toch niet tevreden is en opnieuw dreigt om naar Airbus over te stappen.

Volgens persbureau Reuters benadrukte topman Ahmet Bolat dat de gesprekken met Boeing en motorenfabrikant CFM International nog niet het gewenste resultaat opleveren. Kern van het probleem zijn de kosten en de voorwaarden rond de exclusieve LEAP-motoren voor de 737 MAX. Turkish Airlines dringt aan op langlopende onderhoudscontracten met vaste prijsafspraken, zogenoemde power-by-the-hour-modellen. CFM zou daar vooralsnog huiverig tegenover staan.

Bolat stelt dat Airbus met de A320neo aantrekkelijker is, omdat luchtvaartmaatschappijen daar keuze hebben uit motoren van zowel CFM als Pratt & Whitney. Het gebrek aan alternatieven bij de 737 MAX verhoogt volgens hem het financiële risico. Eenzelfde zorg uitte Bolat eerder al bij de Airbus A330neo, die alleen met Rolls-Royce-motoren leverbaar is. De order voor de 737 MAX vormt een belangrijk onderdeel van de groeistrategie van Turkish Airlines, dat zijn vloot tegen 2033 wil uitbreiden naar circa 800 toestellen. Ondanks de onzekerheid rond de 737 MAX benadrukt Turkish Airlines dat het bedrijf blijft investeren in vlootuitbreiding. Zo zijn er al 50 Boeing 787 Dreamliners besteld en wordt ook de Boeing 777X nadrukkelijk overwogen.