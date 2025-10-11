Nieuwe Schiphol-logo valt (nog) niet overal in de smaak

Het nieuwe logo dat Schiphol vrijdag onthulde, valt niet meteen bij iedereen in de smaak.

Vrijdag kondigde de luchthaven een rebranding aan, als onderdeel van het grote investeringsprogramma dat de kwaliteit van Schiphol de komende jaren aanzienlijk moet verbeteren. Het nieuwe logo bestaat uit de letters AMS in een grote oranje cirkel gevolgd door de naam Schiphol, en is al op een aantal plekken te zien. Het ontwerp alleen al zou ruim 200.000 euro hebben gekost, meldt De Telegraaf, wat gelijk een van de kritiekpunten is. Daar komen alle kosten voor het fysiek aanpassen van de logo’s op de luchthaven, terminals en op termijn bedrijfskleding nog bovenop.

Ook op sociale media klonken na de aangekondigde verandering meteen gemengde geluiden. ‘Dit is niet echt toch?’, ‘Mooi voorbeeld van zendergericht denken. Luchtvaartjargon, waar de meeste mensen niets van begrijpen’, ‘Krankzinnig’, ‘Sorry, vond het vorige veel mooier’. Ook wordt er al gespeculeerd of de logo’s van Rotterdam, Eindhoven en Maastricht een soortgelijke verandering zullen ondergaan.