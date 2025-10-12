Bijzonder Russisch gevechtsvliegtuig bijna klaar

In Rusland gaat men beginnen aan de tests van een bijzonder nieuw type gevechtsvliegtuig. De Yak-130M is een omgebouwde trainer met serieuze bewapening.

De Russische United Aircraft Corporation (UAC) en Rostec hebben bekendgemaakt dat het eerste prototype van de Yak-130M is voltooid. Het toestel is klaar om te beginnen met grondtests. De Yak-130M werd gebouwd bij de Irkoetsk Luchtvaartfabriek, die wordt geëxploiteerd door vliegtuigbouwer Yakovlev, onderdeel van UAC.

Volgens de fabrikant is de Yak-130M een grondig gemoderniseerde variant van de geavanceerde trainingsjet Yak-130. De modernisering richt zich op het verbeteren van de gevechtscapaciteiten en het vergroten van de inzetbaarheid voor operationele missies.

Nieuwe systemen en wapens

De vernieuwde versie is uitgerust met een BRLS-130R-radar, een thermisch optisch-lasersysteem SOLT-130K, het elektronische verdedigingssysteem President-S130 en het KSS-130 communicatiesysteem. Dankzij deze upgrades kan het toestel onder uiteenlopende weersomstandigheden en zowel overdag als ’s nachts opereren. Dit niet alleen tijdens trainingsvluchten, waarvoor het model oorspronkelijk werd ontworpen, maar ook in daadwerkelijke gevechtssituaties.

De Yak-130M kan nu worden uitgerust met lucht-luchtraketten en precisiebommen met satelliet- of lasergeleiding. Het vliegtuig behoudt zijn primaire rol als trainingsplatform, maar beschikt nu ook over capaciteiten die vergelijkbaar zijn met die van een licht aanvalsvliegtuig.

Tijdens de komende grondtests zullen ingenieurs de werking van de nieuwe boordsystemen verifiëren en de gespecificeerde prestaties bevestigen. Na afronding van deze fase wordt het prototype klaargemaakt voor zijn eerste vlucht. In de tussentijd is men in Irkoetsk in ieder geval al begonnen met de bouw van twee extra toestellen voor verdere tests.