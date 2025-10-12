Concordes en Concordski’s | Podcast

Van Concordes en Concordski’s tot Boeing-klokkenluiders.. En Vos er weer bij, en dat geeft wat extra inhoudelijke aanvulling en invulling aan deze aflevering van Goof en Goot Praten Piloot.

En waar gaat het over? Boeing opeens weer in de lift! Ze vielen als aangechoten duiven uit de lucht, controles werden overgeslagen, controleurs òntslagen, en klokkenluiders dood gevonden in hotelkamers…maarrrr opeens worden de zeven-drie’s en triple sevens weer met honderden tegelijk besteld! Schiet ons maar lek. Verder: marihuana-wolken in de cockpit, Concordes en Concordski’s, nieuwe stekkers aan de verlengsnoeren bij E-flight, Robinson-helikopters op waterstof, en ingenieuze schuifdeurtjes om piloten te helpen bij het toiletteren. Plus: passagiers die weigeren om in het piloot-loze vliegtuig te stappen, en politieke jets uit Rusland en China waar geen cent op verdiend kan worden. Bent u er nog? Klik dan op PLAY!

De podcast over luchtvaart die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

Beluister alle afleveringen hier!