Eerbetoon aan luchtvaarticoon Thijs Postma

Welke vliegtuigliefhebber kent hem niet: de schilder, illustrator, grafisch ontwerper, auteur en luchtvaarthistoricus Thijs Postma? Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 besloot hem te eren met een naar hem vernoemde eigen zaal. De opening van de Thijs Postma Zaal vond dit weekend in beperkte kring plaats.

Aan de opening ging een vraaggesprek vooraf van Peter de Raaf, voorzitter van de Stichting CRASH Research In Aviation Society Holland, met de getalenteerde Postma. In 1933, zijn geboortejaar, brak een nieuw tijdperk aan in de commerciële luchtvaart aan met de eerste vlucht van de Douglas DC-1. Thijs’ interesse voor de luchtvaart werd gewekt toen hij als zesjarig jongetje aan de hand van zijn vader op het dak van de flat aan de Amsterdamse Ortheliusstraat stond te kijken naar de luchtgevechten boven Schiphol. De hele oorlog vond hij ‘alleen maar spannend’. © Lieneke Koornstra

Vliegtuigjes van afvalhout

Aan de hand van het boekje Kriegsfluhzeuge maakte hij met behulp van een aardappelmesje vliegtuigjes van afvalhout. Toen hij kort na de oorlog op de Dam een tentoonstelling van geallieerde vliegtuigen zag, kon zijn enthousiasme voor de luchtvaart niet meer stuk. Intussen tekende hij van alles, ook allerlei landschapjes. Dat deed hij op een schoolbord onder het toeziend oog van diverse belangstellenden. Was de tekening klaar, dan ging een vriendje rond met de pet.

De schuine T van Transavia

De inmiddels 92-jarige Thijs Postma verkreeg onder meer bekendheid met zijn ontwerp van de huisstijl en livery van Martin’s Air Charter (het latere Martinair) in 1960 en van Transavia in 1966. Vanwege het 60-jarige bestaan van de airline met de groene staarten vliegt er sinds afgelopen zomer weer een Airbus A321neo rond in deze fraaie beschildering met de schuine T die snelheid verbeeldt. In de loop der jaren voerde Postma ook voor KLM meerdere opdrachten uit. Andere opdrachtgevers waren fabrikanten van modelbouwdozen, zoals Revell, Matchbox en Monogram. In zijn meest recente boek Luchtvaartkunst over zijn werk en leven, staan meer dan 580 schilderijen en tekeningen afgebeeld. Postma schildert hij nog altijd, ook op bestelling. © Andre Ran © Andre Ran

