Eerbetoon aan luchtvaarticoon Thijs Postma

Welke vliegtuigliefhebber kent hem niet: de schilder, illustrator, grafisch ontwerper, auteur en luchtvaarthistoricus Thijs Postma? Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 besloot hem te eren met een naar hem vernoemde eigen zaal. De opening van de Thijs Postma Zaal vond dit weekend in beperkte kring plaats.
Aan de opening ging een vraaggesprek vooraf van Peter de Raaf, voorzitter van de Stichting CRASH Research In Aviation Society Holland, met de getalenteerde Postma. In 1933, zijn geboortejaar, brak een nieuw tijdperk aan in de commerciële luchtvaart aan met de eerste vlucht van de Douglas DC-1. Thijs’ interesse voor de luchtvaart werd gewekt toen hij als zesjarig jongetje aan de hand van zijn vader op het dak van de flat aan de Amsterdamse Ortheliusstraat stond te kijken naar de luchtgevechten boven Schiphol. De hele oorlog vond hij ‘alleen maar spannend’.
Vliegtuigjes van afvalhout
Aan de hand van het boekje Kriegsfluhzeuge maakte hij met behulp van een aardappelmesje vliegtuigjes van afvalhout. Toen hij kort na de oorlog op de Dam een tentoonstelling van geallieerde vliegtuigen zag, kon zijn enthousiasme voor de luchtvaart niet meer stuk. Intussen tekende hij van alles, ook allerlei landschapjes. Dat deed hij op een schoolbord onder het toeziend oog van diverse belangstellenden. Was de tekening klaar, dan ging een vriendje rond met de pet.
De schuine T van Transavia
De inmiddels 92-jarige Thijs Postma verkreeg onder meer bekendheid met zijn ontwerp van de huisstijl en livery van Martin’s Air Charter (het latere Martinair) in 1960 en van Transavia in 1966. Vanwege het 60-jarige bestaan van de airline met de groene staarten vliegt er sinds afgelopen zomer weer een Airbus A321neo rond in deze fraaie beschildering met de schuine T die snelheid verbeeldt. In de loop der jaren voerde Postma ook voor KLM meerdere opdrachten uit. Andere opdrachtgevers waren fabrikanten van modelbouwdozen, zoals Revell, Matchbox en Monogram. In zijn meest recente boek Luchtvaartkunst over zijn werk en leven, staan meer dan 580 schilderijen en tekeningen afgebeeld. Postma schildert hij nog altijd, ook op bestelling.
Een grote tentoonstelling
CRASH heeft gemeend deze talentvolle bevlogen luchtvaartliefhebber nog bij leven te eren. In de naar hem vernoemde zaal zijn niet alleen een aantal van zijn werken te zien, ook voorwerpen uit lang vervlogen tijden hebben er een plek. Het museum herbergt verder een grote tentoonstelling over de luchtoorlog binnen en om de gemeente Haarlemmermeer. ‘Het blijft nodig te herinneren en te vertellen over de verschrikkingen van oorlog’, meldt de website. De Thijs Postma Zaal is te reserveren voor kleinschalige evenementen. Postma signeerde er deze middag zijn boeken voor de liefhebbers.