Icelandair zwaait bijzondere Boeing 757 uit

Langzaam maar zeker faseert Icelandair haar Boeing 757-vloot uit. Nu zegt de IJslandse luchtvaartmaatschappij vaarwel tegen een van de meest spraakmakende toestellen in haar vloot.

Op zondag 12 oktober voert Icelandair een vaarwelvlucht uit met haar Boeing 757-200, registratie TF-FIU. Het toestel draagt de bijnaam ‘Hekla Aurora’ en is beroemd en geliefd om haar livery. Al jarenlang weet Icelandair fans en passagiers te betoveren met de kleuren van het noorderlicht die het toestel versieren. Ook installeerde de airline bijpassende mood lighting aan boord.

Icelandair toonde de Hekla Aurora in 2015 voor het eerst aan het publiek. De 757 is met de hand beschilderd door een internationaal team van specialisten. Een timelapse van het proces toont hoe de romp van de 757-200 eerst een blauwe lak kreeg en haar kenmerkende gele motoren, waarna de herkenbare kleuren van de aurora borealis met de hand werden toegepast op het blauw.

Tijdens de bijzondere afscheidsvlucht krijgen fans en liefhebbers de mogelijkheid om nog eenmaal aan boord te stappen van deze herkenbare Boeing 757. Om 12:00 uur lokale tijd stijgt het toestel op vanaf Reykjavik Domestic Airport, dat middenin de IJslandse hoofdstad ligt. Vervolgens maakt het toestel een ronde boven IJsland van ongeveer anderhalf uur. Kaartjes waren te verkrijgen vanaf $199.

Vernieuwingsslag

Icelandair is druk bezig met de vernieuwing van haar vloot. Eerder dit jaar maakte de IJslandse luchtvaartmaatschappij reeds bekend haar langere Boeing 757-300’s, bijnaam de “Flying Pencil”, uit haar vloot te halen. Deze toestellen vliegen nu in de vloot van de Oezbeekse airline Air Khiva, waar ze een nog vrijwel identieke livery dragen.

Ter vervanging van haar oudere 757-vloot bestelde de maatschappij een zestal Airbus A321neo’s, waarvan reeds vier geleverd zijn. Deze vliegtuigen zijn onder andere regelmatig op Schiphol te vinden. Verder beschikt Icelandair ook over een significante vloot aan Boeing 737 MAX-toestellen, zowel de MAX 8- als de MAX 9-variant.