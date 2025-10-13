Air France-KLM mijdt tijdelijk Afrikaans land

Afgelopen weekend annuleerde de Franse tak van Air France-KLM vluchten naar een bestemming in Oost-Afrika. Volgens de luchtvaartmaatschappij is dat vanwege de gespannen situatie in het land.

Het gaat om de bestemming op het eiland Madagaskar: Antananarivo. De Franse luchtvaartmaatschappij voert dagelijks een rechtstreekse vlucht uit vanaf Parijs Charles de Gaulle naar de Malagassische hoofdstad. Op deze route zet Air France een Boeing 777-200 in. Tot en met zeker maandag vliegt de Franse airline niet naar haar bestemming op Madagascar.

Air France noemt als reden de aanblijvende onrust op het eiland. Op Madagaskar vinden sinds eind vorige maand grote jongerenprotesten tegen de overheid plaats, in navolging van de “Gen-Z-demonstraties” in Nepal, Bangladesh en Marokko. Sinds afgelopen weekend voegde ook het eliteleger van de president zich bij de jongeren, ze roepen op tot het opstappen van de president.

De Malagassische president, die sinds 2009 aan de macht is, noemt de protesten ‘een poging tot het illegaal en met behulp van geweld grijpen van de macht’. Hoewel de protesten al drie weken met dodelijke afloop aan de gang zijn, voegde het eliteleger zich pas recent bij de demonstranten. Datzelfde leger was ook ooit verantwoordelijk voor het grijpen van de macht door de president.

Air France laat in een persbericht weten dat ze met behulp van de autoriteiten de situatie nauwkeurig in de gaten houdt. Hoewel de opschorting geldt tot en met 13 oktober, kan deze nog verlengd worden, aldus de maatschappij. ‘Het hervatten van de operaties zal onderworpen blijven aan een dagelijkse beoordeling van de situatie’, zei een woordvoerder van Air France.

Afrikaans netwerk

Air France-KLM heeft een sterke aanwezigheid op het Afrikaans continent, waarbij de twee verschillende maatschappijen onderling goed samenwerken. Air France legt vooral de focus op West-Afrikaanse bestemmingen als Dakar, Nouakchott en Abidjan en Sahellanden als Niger, Mali en Tsjaad. Deze maakten vroeger veelal onderdeel uit van het Franse koloniale rijk.

KLM daarentegen heeft een grotere aanwezigheid in het anglophone gedeelte van het continent. Met name in het oosten en zuiden van Afrika is de maatschappij volop aanwezig. Daar moet KLM wel flink de concurrentie aangaan met lokale maatschappijen en andere Europese airlines. Vooral British Airways is een zichtbaar aanwezige in de voormalige Britse koloniën in Afrika.