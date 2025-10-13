Airbus A220 doet vier dagen over bereiken bestemming

Sinds kort heeft de Papua Nieuw-Guinese maatschappij Air Niugini de Airbus A220 in haar vloot. Voordat de airline deze in ontvangst mocht nemen, moest ze wel het nodige geduld tonen.

Air Niugini heeft een order bij Airbus staan voor acht A220-100’s en drie A220-300’s. Deze machines moeten de verouderde Fokker 70’s en 100’s vervangen, die de airline halverwege het vorige decennium overnam van onder meer KLM. De airline gaat haar toestellen inzetten op routes vanuit Port Moresby, Papua Nieuw-Guinea, naar bestemmingen in Azië en Oceanië.

De eerste Airbus A220 moest een flinke afstand afleggen voordat ze haar bestemming bereikte. Vanaf de fabriek in Montreal Mirabel (YMX), Canada, was het namelijk nog ruim 16,500 kilometer naar Port Moresby. Het toestel, fabrieksregistratie C-FOWU, vertrok op donderdag 11 september, maakte drie tussenstops en landde maandag 15 september op Papua Nieuw-Guinea.

Tijdens de eerste vlucht legde het toestel in vijf uur een afstand af van ruim 3500 kilometer naar Vancouver, Canada. Daar overnachtte de crew om de volgende dag verder te reizen naar Honolulu, Hawaii. Deze vlucht duurde een kleine zes uur. De langste afstand werd op dag drie afgelegd. Toen vloog de A220 in zes en een half uur meer dan vijfduizend kilometer naar Nadi, Fiji.

Het laatste stuk, zo’n 3400 kilometer, legde de machine af op maandag 15 september. Het toestel werd na een kleine zes uur vliegen feestelijk onthaald in Port Moresby. Op de romp van de A220 staat een grote, gouden “50” afgebeeld, wat een eerbetoon is aan het vijftigjarige jubileum van de onafhankelijkheid. Het land werd op 16 september 1975 onafhankelijk van Australië.

©Flightradar24

Problemen

Waar Air Niugini de Airbus A220 feestelijk onthaalt, zetten andere maatschappijen het toestel aan de kant. Zo besloot Egyptair haar twaalf Airbussen binnen enkele jaren weer uit de vloot schrappen; één toestel is zelfs al ontmanteld. Ook andere airlines als Air Austral, Air Baltic, Korean Air zetten hun toestellen aan de grond wegens problemen met de motoren.

Het grootste struikelblok blijft de Pratt & Whitney Geared Turbofan-motor. Door een zeldzaam probleem in het poedermetaal van cruciale onderdelen lopen de motoren verhoogd risico op schade. Aanvankelijk werd gedacht dat reparaties zo’n zestig dagen zouden duren, maar die periode werd later bijgesteld naar tot wel driehonderd dagen.