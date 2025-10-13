Deze 787-piloten maken zich zorgen

In India groeit de onrust onder Air India-piloten: binnen een week vonden twee serieuze veiligheidsincidenten plaats met verschillende Boeing 787’s van de airline. De vliegers luiden de noodklok en roepen op tot een grondige veiligheidscontrole van de hele Dreamliner-vloot.

Het eerste incident vond plaats op 4 oktober. Tijdens vlucht AI117 van Amritsar naar Birmingham trad er kort voor landing een probleem op. Op slechts ongeveer 150 meter hoogte werd opeens de Ram Air Turbine (RAT) geactiveerd. Dat is een noodvoorziening die normaal gesproken wordt ingezet bij uitval van stroomvoorziening of beide motoren. Het toestel, een Boeing 787-8 met registratie VT-ANO, landde veilig, maar de terugvlucht naar Delhi werd geannuleerd. Een dag later kon het vliegtuig de lucht weer in. Op deze video is het geluid van de actieve RAT duidelijk te horen © AMateen Aviation

Nog een incident

Een paar dagen later, op 9 oktober, vertrok vlucht AI154 rond 21:00 uur ’s avonds van Wenen in de richting van Delhi. Terwijl de Boeing 787-8 waarmee de vlucht werd uitgevoerd, registratie VT-ANC, op een kruishoogte van 39.000 voet vloog, ontstonden er problemen met verschillende belangrijke systemen. De automatische piloot, autothrottle, flight director en het automatische landingssysteem gaven een storing, meldt The Aviation Herald. Bovendien verslechterde de besturing van de machine. Boven de Perzische Golf besloot de bemanning uit te wijken naar Dubai, waar de Dreamliner veilig landde. De volgende dag vloog het toestel alsnog door naar Delhi.

Pilotenbond en Air India

Daarop luidde de Federation of Indian Pilots (FIP) de noodklok. Het vliegersverbond roept de Indiase luchtvaartautoriteit in een brief op om alle Boeing 787’s van Air India tijdelijk uit dienst te nemen, tot de oorzaken van de storingen volledig zijn opgehelderd. De bond meldt dat er op de vlucht naar Birmingham een foutmelding in de Bus Power Control Unit (BPCU) is geregistreerd, een kerncomponent van het elektrische systeem van de 787. Mogelijk heeft deze melding de activering van de RAT veroorzaakt. In de brief verwijst de bond ook naar de crash van Air India-vlucht AI171 in juni, waarbij 279 mensen om het leven kwamen. Ook bij dat incident werd de RAT kort voor impact geactiveerd.

Air India stelt ondertussen dat veiligheid ‘de hoogste prioriteit’ heeft en dat alle procedures zouden zijn gevolgd. Ook ontkent de maatschappij dat er sprake zou zijn geweest van elektrische storingen. Bij de vlucht die uitweek naar Dubai zou sprake zijn geweest van een ’technische voorzorgsmaatregel’. Bovendien zijn beide vliegtuigen inmiddels weer vrijgegeven voor gebruik. Toch vindt de FIP de gang van zaken ontoereikend. Tot nu toe zouden sinds de crash in juni alleen bepaalde onderdelen zoals brandstofschakelaars zijn onderzocht, niet de volledige elektrische systemen van de 787’s. ‘De vliegveiligheid komt in gevaar als de oorzaken van zulke storingen niet volledig worden onderzocht’, schrijven de vliegers.

