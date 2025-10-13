EasyJet A320 vanaf Schiphol maakt rechtsomkeert

Een easyJet-vlucht van Schiphol naar Ibiza maakte zaterdag een rondje Frankrijk. Hevige stortbuien legden de luchthaven van Ibiza namelijk tijdelijk stil.

De Airbus, registratie OE-LSU, steeg zaterdagmiddag rond 17:00 uur met enige vertraging op vanaf de Aalsmeerbaan op Schiphol. Vervolgens klom het toestel naar een kruishoogte van 39.000 voet. In totaal zou de vlucht naar Ibiza een ruime twee uur duren, maar terwijl het toestel ruim halverwege was, werd het vliegverkeer op de luchthaven van Ibiza platgelegd.

Stortregen zorgde voor waterophoping op de landingsbanen. Bovendien drong het water ook de terminal van de luchthaven binnen. Zo kwamen op sommige plekken stoelen onder water te staan, en kwam het water vanuit het dak naar beneden zetten boven de bagagebanden.

© FlightRadar24