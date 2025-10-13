Eerste F-35’s voor België onderweg

Vandaag verwacht België de aankomst van de eerste Lockheed Martin F-35’s. Vier F-35A’s zijn vanuit Amerika onderweg, begeleid door een A330-tankvliegtuig. In de loop van de middag zullen de toestellen landen op de vliegbasis Florennes.

De Belgische luchtmacht beschikt al over een achttal F-35’s. Deze toestellen zijn gestationeerd op de vliegbasis Luke in Arizona, voor de omscholing van Belgische vliegers. Luke AFB is een belangrijk opleidingscentrum voor zowel de USAF als buitenlandse gebruikers van de F-35A. Ook de Nederlandse luchtmacht heeft een aantal F-35’s gebaseerd op Luke, ten behoeve van de vliegopleiding van jachtvliegers.

Het 10e Smaldeel op Florennes zal een belangrijke rol spelen in de opleiding van de Belgische F-35-vliegers. Afgelopen juli werden enkele geavanceerde F-35 simulatoren geleverd. De instructeurs kunnen scenario’s ontwerpen, een missie pauzeren, parameters aanpassen of piloten onmiddellijk debriefen. De leden van het 10e Smaldeel, opgeleid in de Verenigde Staten, zorgen voor een gericht en dynamisch beheer van de training.

Afgelopen donderdag zijn de vier straaljagers overgevlogen vanuit Fort Worth (Texas) naar Lajes op de Azoren. Daar hebben ze een tussenstop gemaakt en zullen de F-35’s maandag vertrekken richting België. De Belgische luchtmacht verzorgt een livestream op YouTube van de “First Aircraft Arrival”: