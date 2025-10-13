Europese airlines buitenspel door Amerikaans verbod

Vorige week kondigde hij het aan, maar nu al maakt Amerikaans president Trump er werk van. Chinese airlines mogen niet langer over Rusland naar de VS vliegen. Europese airlines hebben het nakijken.

Het Amerikaanse ministerie van Transport (Department of Transport / DoT) meldt dat zeven Chinese luchtvaartmaatschappijen niet langer gebruik mogen maken van het Russische luchtruim voor vluchten naar de Verenigde Staten. In de aankondiging staat dat het verbod specifiek geldt voor Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Sichuan Airlines en Xiamen Airlines.

Airlines krijgen dertig dagen de tijd om hun routes aan te passen. Het verbod geldt enkel voor passagiersvluchten; vrachtvluchten blijven vooralsnog gevrijwaard. Opvallend genoeg is de naam van Cathay Pacific niet terug te vinden in het lijstje. De maatschappij uit Hongkong heeft vijf verschillende bestemmingen in de Verenigde Staten, waaronder New York en Los Angeles.

De maatregel komt na langdurige druk vanuit Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Volgens hen biedt het Russische luchtruim Chinese airlines een ‘oneerlijk voordeel’. Sinds Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen niet langer welkom in het Russische luchtruim zijn, moeten zij flinke omwegen vliegen om bestemmingen in Oost-Azië te bereiken, waardoor deze vluchten meer kerosine gebruiken en vliegtickets duurder worden.

Nakijken

Met de maatregel vanuit Washington hebben vooral Europese airlines het nakijken. Chinese luchtvaartmaatschappijen mogen dan wel niet meer via Rusland naar de VS vliegen, Europa kunnen ze nog altijd op die manier bereiken. Ook Europese carriers zijn niet langer welkom in het Russische luchtruim na de grootschalige invasie van februari 2022.

In de praktijk betekent het dat Chinese airlines een competitief voordeel verliezen ten opzichte van hun Amerikaanse concurrenten. Beide partijen spelen voortaan op een eerlijker speelveld. Europese maatschappijen, daarentegen, boksen nog altijd op tegen het overwicht dat hun Chinese tegenhangers hebben dankzij het Russische luchtruim. De ogen zijn daarom op Brussel gericht.

Eind september bleek reeds dat Rusland veel geld verdient aan de overvlucht van Chinese luchtvaartmaatschappijen. Per vlucht betaalt een airline tot wel 8.000 euro voor de Russische luchtverkeersleiding. Alleen al vluchten van en naar Schiphol zijn op jaarbasis goed voor 18 miljoen euro aan tarieven, blijkt uit onderzoek van BNR.


