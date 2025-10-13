Zo kun je Up in the Sky blijven volgen

Grote kans dat je geregeld bij een interessant artikel op Up in the Sky terecht komt via de Google-nieuwsfeed op je telefoon, bijvoorbeeld in Chrome, de Google-app of je Android-nieuwsoverzicht.

Google Discover, zoals deze gepersonaliseerde nieuwsfeed heet, verandert: het wordt steeds meer een mix van nieuws, posts op social media, video’s en artikelen. Dat maakt het nóg belangrijker om ervoor te zorgen dat je je favoriete luchtvaartonderwerpen straks niet mist. Gelukkig is daar een eenvoudige manier voor.

Volg Up in the Sky in Google Discover

Als je op de Volg-knop klikt op onze Google-profielpagina, dan blijven ook onze nieuwartikelen, analyses en reportages in je Discover-feed terugkomen. Zo zorg je ervoor dat de beste artikelen van Up in the Sky ook tussen alle video’s, sociale media-posts en artikelen van grote kranten zichtbaar blijven.

Ga naar de Google-profielpagina van Up in the Sky (profile.google.com/cp/Cg0vZy8xMWw2NXc5NmR3). Klik op Volgen. Zo blijf je ook onze artikelen ook in de toekomst in je Google-nieuwsfeed zien!

Zo blijf je ook in de toekomst op de hoogte van het laatste luchtvaartnieuws, de beste achtergrondverhalen en leukste artikelen over luchtvaart. Rechtstreeks in je Google-nieuwsfeed. Bovendien zijn we zeer dankbaar voor je steun!