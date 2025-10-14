A350 krijgt militaire escorte over de Alpen | Foto’s

De luchtvaart zorgt vaak voor mooie, spectaculaire momenten, maar wat de Zwitserse luchtmacht een A350 bood, is van een hoger niveau. De eerste A350 van Swiss zorgt voor fabelachtige beelden.

Eind vorige week nam Swiss haar eerste Airbus A350 in ontvangst. Het vliegtuig werd groots onthaald op de luchthaven van Zürich met een feestelijk evenement. Uiteraard stond de brandweer paraat met een ereboog en werd de rode loper uitgerold voor het nieuwe vliegtuig, registratie HB-IFA. De komende weken volgen technische controles en trainingsvluchten.

De grootse ontvangst was nog niet voldoende echter. Als kers op de taart vloog de nieuwe aanwinst enkele rondes boven de Zwitserse Alpen. Ter ondersteuning vlogen twee F/A-18C Hornets van de Zwitserse luchtmacht met het toestel mee. De ereronde zorgde voor enkele spectaculaire beelden. Bekijk deze hieronder:

Wanderlust

De eerste A350 van Swiss is niet zomaar een toestel. De machine draagt een bijzonder kleurenschema met de bijnaam ‘Wanderlust’ en toont verschillende traditionele Zwitserse motieven. Swiss stelde dat ze met de kleurstelling de ‘nauwe banden tussen de maatschappij en haar thuisland onder de aandacht wil brengen’.

‘Deze speciale kleurstelling is onze verklaring van onze liefde voor Zwitserland. Het is een bevestiging van hoe dicht we ons bij ons thuisland voelen. Het is een uitnodiging aan iedereen om het op een speelse en creatieve manier te ontdekken en te verkennen’, aldus Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer bij de airline.

Het toestel met registratie HB-IFA is weliswaar de eerste in de vloot van Swiss, maar niet de laatste. In totaal moeten nog zo’n negen A350-900’s volgen. De maatschappij plaatste een bestelling voor tien van deze toestellen ter vervanging van haar verouderde Airbus A340-300-vloot. Deze hebben een gemiddelde leeftijd van 21,9 jaar.