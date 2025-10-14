Eerste F-35’s in België, op één na

België verwelkomde maandag 13 oktober haar eerste F-35’s op het Europees continent. Hoewel er vier toestellen zouden landen, bereikten slechts drie van de machines hun bestemming.

De vier F-35 vertrokken vorige week donderdag uit Fort Worth, Texas, waar Lockheed Martin de toestellen fabriceert. Na een succesvolle bijtank-oefening in de lucht maakte de formatie een tussenstop op de Azoren voor controles en nieuwe kerosine. Echter, toen bleek dat één toestel, registratienummer FL011, noodgedwongen moest achterblijven.

Uit de tussentijdse controle kwam dat de Belgische F-35 te maken had met een ‘technische onzekerheid met betrekking tot zijn vliegcapaciteiten’, aldus het Belgische ministerie van Defensie. Majoor Generaal Geert de Decker, commandeur van de Belgische luchtmacht, benadrukt dat het gaat om de strikte naleving van protocol: ‘Als er twijfel is, is er twijfel’.

Uiteindelijk landden de drie resterende toestellen, registraties FL009, FL010 en FL012, op de luchtbasis van Florennes, Wallonië. Daar waren onder andere koning Filip en defensieminister Theo Francken (N-VA) bij aanwezig.

Arizona

De Belgische luchtmacht beschikt al over een achttal F-35’s. Deze toestellen zijn gestationeerd op de vliegbasis Luke in Arizona, voor de omscholing van Belgische vliegers. Luke AFB is een belangrijk opleidingscentrum voor zowel de USAF als buitenlandse gebruikers van de F-35A. Ook de Nederlandse luchtmacht heeft een aantal F-35’s gebaseerd op Luke, ten behoeve van de vliegopleiding van jachtvliegers.

Het 10e Smaldeel op Florennes zal een belangrijke rol spelen in de opleiding van de Belgische F-35-vliegers. Afgelopen juli werden enkele geavanceerde F-35 simulatoren geleverd. De instructeurs kunnen scenario’s ontwerpen, een missie pauzeren, parameters aanpassen of piloten onmiddellijk debriefen. De leden van het 10e Smaldeel, opgeleid in de Verenigde Staten, zorgen voor een gericht en dynamisch beheer van de training.