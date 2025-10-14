Close Menu
Login
0 Winkelmandje
Opmerkelijk

Gloednieuwe 737 MAX komt niet verder dan taxibaan

Door Leestijd: 2 minuten
Ryanair Boeing 737 8-200 (MAX 8) © Tim Volmer

Een Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 stond op het punt te vertrekken vanaf de luchthaven van Krakau naar Bristol. Veel verder dan de taxibaan kwam het toestel niet vanwege een evacuatie. 

De Boeing 737 MAX 8-200, registratie EI-ILN, voerde zondag 12 oktober de rotatie tussen Bristol, Verenigd Koninkrijk, en Krakau, Polen, uit. Het vliegtuig is gloednieuw – het kwam eind september in de vloot bij de Ierse budgetgigant – en had honderdzestig mensen aan boord voor terugvlucht FR5519 naar het Verenigd Koninkrijk. Ver kwam de machine echter niet. 

Kort na pushback riepen de piloten op tot evacuatie van het vliegtuig en verzochten zij het cabinepersoneel de noodglijbanen van de 737 MAX te activeren. De oorzaak daarvan was een rookgeur in de achterste galley van het toestel. De bron van de geur is vooralsnog onduidelijk. ‘Ryanair-vlucht FR5519 van Krakau naar Bristol was vertraagd vanwege het verschijnen van rook uit de achterste kombuis’, zegt een woordvoer tegenover Daily Mail.

De evacuatie was slechts een voorzorgsmaatregel, bevestigt ook de airline zelf. ‘In het belang van de veiligheid werden passagiers op de taxibaan van boord gehaald en teruggebracht naar de terminal.’ Ryanair stuurde uiteindelijk een vervangende 737 richting de Poolse stad die de passagiers naar hun bestemming bracht. Daar kwamen ze met zes uur vertraging aan. 

Korte tijd

Het is opvallend genoeg het tweede opmerkelijke incident in korte tijd bij Ryanair. Een kleine twee weken eerder landde een Boeing 737-800 van de maatschappij met slechts 220 kilogram brandstof aan boord op de luchthaven van Manchester; dat is goed voor ongeveer zes minuten vliegen. Het toestel had voorafgaand al meerdere, verwoede pogingen gedaan elders te landen, maar die mislukten vanwege storm Amy die op dat moment overraasde. 

Delen:

Redacteur. Leon studeert International Studies en verdiept zich in geopolitieke en economische vraagstukken. Vanuit die achtergrond schrijft hij voor Up in the Sky met bijzondere aandacht voor de luchtvaartsector in Oost-Europa, Azië en Rusland. Zijn academische kennis van internationale betrekkingen en regio-studies versterkt zijn analyses en artikelen. Bovendien is Leon al van van jongs af aan geïnteresseerd in politiek en luchtvaart, waaronder de vraag hoe deze toekomstbestendig kan worden gemaakt.

Gerelateerde Artikelen