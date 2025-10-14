Incident met oude Airbus tijdens opzienbarende landing

Een duur incident met een oude Airbus A300 van DHL: tijdens een onstuimige landing op Heathrow maakte het toestel een doorstart, waarbij het met de staart de baan raakte.

De 34 jaar oude Airbus A300-600F, registratie D-AEAG, was als vlucht QY2212 onderweg vanuit het Duitse Leipzig naar Londen Heathrow. Na ruim een uur te hebben gevlogen, begon het toestel aan de nadering van baan 09L. Daarbij werd de Airbus gefilmd door het populaire YouTube-kanaal BigJetTV. Vlak voor touchdown begon het vliegtuig instabiel te raken, waarna de machine herhaaldelijk ‘stuiterde’ op de Britse landingsbaan.

Daarop besloot de bemanning een doorstart te maken. Terwijl de neus van het vliegtuig naar boven werd getrokken, raakte de staart enkele momenten de landingsbaan. Pas even na de tailstrike kregen de vliegers het toestel weer onder controle. Eenmaal opgestegen klom de Airbus naar een hoogte van 4.500 voet. Zo’n twintig minuten na de mislukte landingspoging zette de crew het vliegtuig alsnog veilig neer, ditmaal op baan 09R.

Het populaire luchtvaartkanaal BigJetTV bracht de tailstrike van de Airbus duidelijk in beeld

Volgens een eerste analyse raakte het toestel instabiel op een hoogte van circa 40 voet, toen een zijwindvlaag het toestel destabiliseerde. Uit de weergegevens van Heathrow blijkt dat er ten tijde van het incident geen uitzonderlijke weersomstandigheden waren, maar wel dat er sprake was van een variable linkerzijwind. Terwijl het motorvermogen tijdens het ‘stuiteren’ werd afgenomen en de spoilers werden geactiveerd, maakten de piloten een sterke opwaartse correctie om te voorkomen dat het neuswiel hard op de baan terecht zou komen. Deze mogelijke overcorrectie leidde vermoedelijk tot de tail strike.