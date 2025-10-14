Luchthaven Maastricht schiet Belgen te hulp

Vanwege de nationale staking die dinsdag 14 oktober in België plaatsvindt, verwelkomt Maastricht Aachen Airport vandaag een aantal extra vluchten.

Onder meer Wizz Air, Corendon, Pegasus en Ethiopian Airlines verplaatsen hun vliegverkeer tijdelijk naar de Maastrichtse luchthaven. MAA verwacht in totaal zeven passagiersvluchten en drie vrachtvluchten af te handelen. De eerste vlucht landt rond 06.20 uur. Daarbij gaat het om een herpositionering van een Boeing 737 van Corendon, die een uur later naar Heraklion zal vertrekken. Later op de dag zal dat toestel vanuit Maastricht een vlucht naar Antalya uitvoeren.

Verder verwacht de luchthaven twee Wizz Air-vluchten: een uit Chisinau en een uit Skopje. Deze vluchten landen relatief vroeg in de ochtend en vliegen vervolgens na een korte turnaround terug naar dezelfde twee steden. Later op de dag komen er nog twee Wizz Air-vluchten aan, vanuit Boedapest en Varna. Ook deze toestellen vertrekken kort erna weer terug naar Hongarije en Bulgarije. Tussendoor zal er ook een Pegasus-vlucht vanuit Maastricht naar Antalya vertrekken.

Staking

De staking die in België plaatsvindt is uitgeroepen door de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB, in reactie op de hervormingsplannen die de Belgische regering onlangs aankondigde. De plannen, met name waar het pensioenen en loonindexering betreft, stuiten op veel weerstand. Op de Brusselse luchthavens Charleroi wordt het vliegverkeer volledig stilgelegd. Verder vertrekken vanaf Zaventem geen vluchten, en worden daardoor ook sommige aankomende vluchten geschrapt.

In februari werd vanwege een nationale staking eveneens vliegverkeer van België naar Maastricht verplaatst. Ook toen ving de Limburgse luchthaven vluchten van Wizz Air en Ethiopian Airlines op.