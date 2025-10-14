Nederlandse “SkyTeam-routinier” nieuwe CEO KLM-partner

KLM-partner en SkyTeam-bondgenoot Virgin Atlantic krijgt een nieuwe topman. De Nederlander Corneel Koster zal huidig CEO Shai Weiss opvolgen. Hij heeft in het verleden al vele posities gehad bij maatschappijen binnen de luchtvaartalliantie.

Na zeven jaar aan het roer maakt topman Shai Weiss een pas op de plaats bij de Britse airline Virgin Atlantic. In zijn tijd bij de airline maakte hij de coronaperiode door, stond hij aan het hoofd van een imposant vloot-moderniseringsprogramma met moderne widebodies, en zag hij toe hoe Virgin Atlantic toetrad tot SkyTeam, de luchtvaartalliantie waar ook KLM onderdeel van uitmaakt.

De lege stoel die Weiss achterlaat wordt opgevuld door de Nederlander Corneel Koster. Hij studeerde in 1997 af aan de Rijksuniversiteit Groningen en kwam vervolgens bij KLM Cargo terecht. Daar is hij meermaals regionaal directeur geweest van verschillende regio’s, waarna hij vervolgens bij KLM Grondservices als Commercieel Directeur Japan aan de slag ging.

In september 2010 kwam Koster voor het eerst terecht bij Virgin Atlantic. De Nederlandse bestuurder ging daar aan de slag als Operationeel Directeur Veiligheid en Beveiliging gedurende drie jaar. Vervolgens maakte hij de overstap naar AeroMexico als COO en EVP, wat hij na een kleine vier jaar verruilde voor SVP Europa, Midden-Oosten, India en Afrika bij Delta Air Lines.

Terugkeer

Na zes jaar aan de andere kant van de oceaan te hebben gewerkt, keerde Koster in augustus 2019 terug bij Virgin Atlantic. Daar ging hij aan de slag als Chief Customer Officer en een jaar later kreeg hij de portefeuille Operations erbij. Na ongeveer alles te hebben geprobeerd, verkrijgt de “SkyTeam-routinier” nu de hoogst haalbare positie bij de Britse maatschappij.

Op 1 januari 2026 wordt Corneel Koster officieel benoemd tot topman van Virgin Atlantic. Oprichter en multimiljardair Sir Richard Branson gaf aan uit te kijken naar de komst van de Nederlandse topman. ‘Hij belichaamt de geest van Virgin – brutaal, nieuwsgierig en klaar om de status quo op te schudden. We kijken uit naar dit spannende nieuwe hoofdstuk’, aldus Branson.