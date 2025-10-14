Transavia pakt haar koffers in op Schiphol

Transavia verhuist het hoofdkantoor van Schiphol naar Hoofddorp. De verhuizing begint over een halfjaar.

De ondernemingsraad van Transavia maakte het nieuws afgelopen weekend bekend aan het personeel, meldt De Telegraaf. ‘Omdat het huidige kantoorgebouw niet meer voldoet, hebben we het voorgenomen besluit genomen om in mei of juni volgend jaar te verhuizen naar Scorpius 1 in Hoofddorp’, bevestigt een woordvoerder van Transavia tegenover de krant. Transavia zat sinds 2010 in het huidige kantoor op Schiphol-Oost, samen met Martinair. Het nieuwe gebouw ligt vlak naast station Hoofddorp.

De verhuizing lijkt gedreven door kostenbesparende maatregelen. Zo moet Transavia zelf ingrijpen om te midden van oplopende operationele kosten concurrerend te blijven, maar spelen ook bij moedermaatschappij KLM de nodige problemen. Het is niet duidelijk of de locatie in Hoofddorp ook voor een kostenverlichting zorgt. KLM zou naar verluidt een aantal locaties op Schiphol-Oost willen samenbrengen in het huidige hoofdkantoor van Transavia, maar dat is niet bevestigd.

Vertrek topman

Kortgeleden werd bekend dat Transavia-topman Marcel de Nooijer per 1 januari vertrekt bij de maatschappij. Hij wordt de CEO van offshorebedrijf Heerema Marine Contractors. De Nooijer stond sinds 2020 aan het roer van de airline. In de afgelopen jaren leidde hij de prijsvechter onder meer door de coronaperiode en het herstel van de crisis. Ook begon de airline met langetermijninvesteringen zoals vlootvernieuwing, waarbij het bedrijf samen met KLM de overstap van Boeing naar Airbus inzette. De aankondiging van zijn vertrek komt tijdens de maand waarin de airline haar 60-jarig bestaan viert en het merk wordt opgefrist.