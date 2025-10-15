Airline zwaar onder vuur na dood stewardess

De Taiwanese maatschappij EVA Air is onder voor komen te liggen nadat een stewardess overleed tijdens een vlucht van Milaan naar Taipei.

Het incident zou hebben plaatsgevonden aan boord van vlucht BR95, op 25 september. De EVA Air-stewardess zou zich tijdens de heenreis van Taipei naar Milaan al niet goed hebben gevoeld. Tijdens de dertien uur durende terugvlucht zou het steeds slechter met haar zijn gegaan, maar zou de purser haar hebben gedwongen door te werken, zo luidt de beschuldiging. Bovendien werd er geen contact gelegd met medisch specialisten die vanaf de grond advies hadden kunnen geven. Ook stond er bij aankomst in Taipei geen ambulance klaar.

De stewardess werd later alsnog naar een ziekenhuis gebracht, waar ze overleed. EVA Air laat in een verklaring weten ‘diep bedroefd’ te zijn over het overlijden van de medewerkster. De maatschappij zegt een intern onderzoek te zijn gestart. Ook het Taiwanese ministerie van Arbeid doet onderzoek naar mogelijke nalatigheid. Volgens de Taipei Times stuurde de arbeidsinspectie op 13 oktober inspecteurs naar het hoofdkantoor van de airline om de werkomstandigheden onder de loep te nemen. De dood van de stewardess is volgens een anonieme bron geen op zichzelf staand incident, maar een symptoom van bredere problemen binnen de organisatie.

Druk om door te werken

De vakbond voor cabinepersoneel verwijt EVA Air een te streng ziekteverlofbeleid. Personeel zou onder druk staan om zich niet ziek te melden, uit angst voor negatieve gevolgen voor hun rooster, beoordeling of bonus. ‘Hoewel EVA Air benadrukt dat het niet wil dat cabinepersoneel werkt terwijl het ziek is, is het ziekteverlofsysteem voor stewardessen zeer strikt vormgegeven’, stelt de vakbond. De airline kwam de laatste jaren al vaker in opspraak vanwege arbeidsomstandigheden. Sinds 2023 kreeg EVA Air zeven boetes opgelegd voor overtredingen van arbeidswetgeving, goed voor een totaalbedrag van ruim 90.000 dollar.