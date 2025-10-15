Chinese airlines willen over Rusland blijven vliegen onderweg naar de VS. De maatschappijen zijn fel tegenstander van een plan van Washington om dat tegen te gaan.

Grote Chinese luchtvaartmaatschappijen hebben dinsdag de regering-Trump opgeroepen om af te zien van een plan dat hen zou verbieden het Russische luchtruim te gebruiken op vluchten van en naar de Verenigde Staten. Volgens de maatschappijen zou het voorstel leiden tot langere vliegtijden, hogere ticketprijzen en verstoringen van belangrijke routes.

Het Amerikaanse ministerie van Transport stelde vorige week voor Chinese luchtvaartmaatschappijen deze routeoptie te ontzeggen, omdat kortere vluchttijden via Rusland Amerikaanse maatschappijen op achterstand zouden zetten. China Eastern waarschuwde dat vliegtijden op cruciale routes hierdoor met twee tot drie uur zouden toenemen, met meer risico op gemiste aansluitingen en een hoger brandstofverbruik. Air China en China Southern benadrukten dat de maatregel duizenden reizigers in zowel de VS als China zou treffen.

United Airlines riep de regering-Trump op het verbod ook uit te breiden naar Cathay Pacific en andere Hongkongse maatschappijen die over Rusland vliegen. United verklaarde dat het huidige Russische verbod Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen in de praktijk verhindert om non-stop vluchten naar China te hervatten op routes als Newark, Washington D.C. en Chicago.

Vliegverbod

Rusland verbood Amerikaanse en andere buitenlandse luchtvaartmaatschappijen zijn luchtruim te gebruiken als vergelding voor het Amerikaanse vliegverbod na de invasie van Oekraïne in 2022. Chinese maatschappijen werden echter ontzien en hebben daardoor hun marktaandeel vergroot. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikaanse beperkingen ‘niet bevorderlijk voor uitwisselingen tussen mensen’. Koepelorganisatie Airlines for America steunde het streven naar gelijke concurrentievoorwaarden, maar pleitte voor behoud van evenwichtige capaciteit tussen Amerikaanse en Chinese luchtvaartmaatschappijen.