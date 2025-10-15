Nederlandse airline plaatst grote bestelling 

De Nederlandse leasemaatschappij TrueNoord plaatst een bestelling bij Embraer voor nieuwe E2-vliegtuigen. Het is de eerste order van zijn soort door het bedrijf.

TrueNoord plaatst een bestelling bij Embraer voor twintig Embraer E195-E2-toestellen. Met deze deal is 1,8 miljard Amerikaanse dollar gemoeid (ruim €1,5 miljard). Bovendien beschikt de Nederlandse leasemaatschappij over de kooprechten voor nog eens twintig exemplaren van hetzelfde type en een tiental E175-E1’s bij de Braziliaanse vliegtuigbouwer.

Topman Anne-Bart Tieleman noemt de deal een ‘mijlpaal’ voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. ‘Deze bestelling markeert een belangrijke springplank in onze aanhoudende groei als een wereldwijd leasing-platform. Daarmee onderstreept het onze toewijding aan een volgende generatie, zuinige regionale vliegtuigen.’

Ook Arjan Meijer, topman van de commerciële tak van het Braziliaanse bedrijf, kan zich vinden in de boodschap van Tieleman. Hij prees de deal als ‘een sterke goedkeuring van de capaciteiten van de E2-familie,’ wijzende op de ‘superieure’ prestaties en de efficiëntie van het toestel. Volgens hem maken deze het type ideaal voor leasemaatschappijen opzoek naar duurzame vlootgroei.

Strategieverandering

TrueNoord beschikt over een vloot van meer dan honderd regionale toestellen als ATR’s, CRJ’s, en verschillende modellen van Embraer. Tot nu kocht de leasemaatschappij enkel reeds gebruikte toestellen over van maatschappijen of investeringsfondsen. Met een directe order bij Embraer toont het Nederlandse bedrijf dat het zich weet aan te passen aan volatiele luchtvaartmarkt.

Onder haar klanten vallen vele bekende luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM Cityhopper, LOT Polish Airlines, Widerøe, Air Serbia en Aer Lingus. Behalve Europese klanten, heeft de Nederlandse leasemaatschappij ook klanten in de Verenigde Staten als Republic Airways, in Australië als Nexus Airlines en IndiGo in India.