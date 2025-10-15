Onrust in Russische luchtvaartsector

De Russische overheid gaat de komende twaalf maanden tientallen luchtvaartmaatschappijen onderwerpen aan intensieve veiligheidscontroles. Het besluit volgt op een verdubbeling van het aantal luchtvaartongevallen in Rusland.

De Russische transporttoezichthouder Rostransnadzor zal vanaf 1 december in totaal 51 regionale luchtvaartmaatschappijen inspecteren, meldt The Moscow Times. De controles, die een jaar duren, richten zich op onderhoudsprocedures, luchtwaardigheid en training van bemanningen. De maatregel is genomen nadat het aantal ernstige incidenten in de Russische burgerluchtvaart in korte tijd sterk is gestegen.

In 2024 werden zeventien ongevallen met Russische passagiersvliegtuigen geregistreerd, tegenover acht in 2023. Een van de ernstigste vond plaats in juli van dit jaar, toen een Antonov An-24 van Angara Airlines neerstortte bij een tweede landingspoging, waarbij alle 48 inzittenden omkwamen.

Sancties bemoeilijken onderhoud

De Russische luchtvaartsector kampt sinds 2022 met een tekort aan reserveonderdelen en onderhoudsondersteuning door internationale sancties. Daardoor blijven oudere Sovjettoestellen nog langer in gebruik en worden reparaties vaak uitgevoerd zonder originele componenten of westerse certificering. Moskou stelde eerder dat deze beperkingen de veiligheid in gevaar brengen en riep de VN-luchtvaartorganisatie ICAO op zich uit te spreken tegen de sancties, zonder succes.

Onzekerheid over effect

Het is de vraag of de aangekondigde inspecties daadwerkelijk tot structurele verbeteringen leiden. Het toezicht op tientallen maatschappijen verspreid over Rusland is logistiek complex, en zelfs bij het aantonen van gebreken is herstel vaak moeilijk door het gebrek aan onderdelen. De Russische overheid hoopt met de campagne het vertrouwen in de binnenlandse luchtvaart te herstellen. Reizigersorganisaties en nabestaanden dringen echter aan op meer transparantie over de resultaten van de inspecties.