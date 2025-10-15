“Te schone” stoelen houden A321-vloot aan de grond

Finnair moet enkele tientallen vluchten per dag schrappen doordat een deel van haar A321-deelvloot aan de grond staat. De oorzaak? Te schone stoelen aan boord van de toestellen.

Finnair waste de stoelhoezen aan boord van acht Airbus A321’s met water. De maatschappij werd er vervolgens op gewezen door de stoelfabrikant dat de brandwerende coating van de stoelhoezen aangetast kunnen zijn na een wasbeurt met water. Als gevolg staan de vliegtuigen tijdelijk aan de grond. Volgens Finnair moest de airline ongeveer twintig vluchten schrappen op maandag 13 en dinsdag 14 oktober.

Specifiek gaat het om acht Airbus A321-200’s van een deelvloot bestaande uit vijftien, registraties OH-LZM, -LZN, -LZO, -LZP, -LZR, -LZS, -LZT en -LZU. Vier daarvan waren reeds aanwezig op de luchthaven van Helsinki toen Finnair besloot de vluchten te annuleren. Andere zijn teruggevlogen vanuit Oulu, Londen en Malaga. Een laatste, OH-LZS, staat al sinds 28 september vast op Praag.

Vloot

Finnair beschikt op dit moment over een vloot van tachtig toestellen, grotendeels uit de fabriek van Airbus. Het vlaggenschip van de maatschappij is de A350-900, daarvan heeft ze er achttien in de vloot. Deze is ook regelmatig te vinden op Schiphol. Verder bezit ze een achttal Airbus A330-300’s die als aanvulling gelden op de internationale vloot van de maatschappij.

Voor haar regionale vloot maakt de Finse luchtvaartmaatschappij gebruik van toestellen uit de A320ceo-familie. Specifiek gaat het om vijf A319’s, tien A320’s en vijftien A321’s. Begin september kwam het nieuws dat de maatschappij kijkt naar een nieuwe vloot aan narrowbodies. Bij welke fabrikant precies wil de airline nog niks over kwijt.

Voor het restant van haar vluchten maakt de Finse luchtvaartmaatschappij gebruik van twaalf ATR 72-toestellen, vooral op binnenlandse vluchten, en twaalf Embraer E190’s.