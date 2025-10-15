Trump bestelt bommenwerpers ‘van vroeger’

De Verenigde Staten gaan extra B-2 bommenwerpers aanschaffen. De iconische stealthbommenwerper bewees eerder dit jaar weer zijn nut en Trump is fan.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde maandag aan dat de Verenigde Staten 28 nieuwe B-2 stealthbommenwerpers hebben besteld. Hij deed dat tijdens zijn toespraak in het Israëlische parlement de Knesset.

Tijdens zijn toespraak stond Trump stil bij de inzet van B-2’s eerder dit jaar. Amerika ‘vloog met zeven van die prachtige B-2-bommenwerpers’, aldus Trump, tijdens Operatie Midnight Hammer tegen het nucleaire programma van Iran. De Amerikaanse president is duidelijk een bewonderaar van het vliegtuig van Northrop Grumman: ‘Ze zagen er ineens zo mooi uit. Ik wist dat het mooie vliegtuigen waren, maar ik had geen idee dat ze konden doen wat ze deden. Sterker nog, we hebben er net 28 extra besteld, een iets geüpdatete versie. We hebben er gewoon een hele stapel van besteld.’

Een echt plan?

Tijdens een persconferentie in augustus in het Witte Huis zei Trump dat de VS een ‘nieuwe en verbeterde’ versie van de B-2 hadden besteld. Hoewel hij daar niet verder op inging, zei hij dat het vernieuwde toestel ‘vergelijkbaar is, maar eigenlijk behoorlijk anders’. Officiële berichtgeving over een mogelijke nieuwe order blijft nog achter. Dat is ook niet vreemd aangezien de productie van de B-2 in 2000 tot een einde kwam. Of het voornemen van Trump reëel is moet dus nog blijken. Mogelijk bedoelt de Amerikaan eigenlijk de B-21 die nu in ontwikkeling is. Als de VS inderdaad 28 toestellen willen bestellen gaat het om een astronomisch bedrag.