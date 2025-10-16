Amerikaans regeringsvliegtuig keert boven oceaan om

De Amerikaanse minister Pete Hegseth was woensdag op weg van Brussel naar de Verenigde Staten toen zijn vliegtuig boven de Atlantische Oceaan omdraaide.

Het vliegtuig, een Boeing C-32A, registratie 98-0002, was onderweg van de Belgische hoofdstad naar Joint Base Andrews, een vliegbasis nabij Washington D.C. waar het grootste deel van de regeringsvloot gestationeerd staat. De vlucht verliep aanvankelijk probleemloos, totdat de machine enkele tientallen kilometers voorbij de kust van Ierland begon met dalen. Het toestel daalde tot een hoogte van tienduizend voet, ruim drie kilometer, en maakte rechtsomkeert. Ter hoogte van de Ierse stad Cork werd een 7700-melding uitgezonden.

De C-32, een militaire variant van de Boeing 757-200, landde uiteindelijk op RAF Mildenhall in Engeland, ruim drie uur na vertrek. Een C-17 Globemaster van de Amerikaanse luchtmacht was eveneens onderweg van Brussel naar de VS maar week ook uit naar Mildenhall. De toestellen worden bij dergelijke reizen van ministers gebruikt voor het transport van, hoofdzakelijk, ondersteunend materieel. De C-17, registratie 02-1110, vertrok na een korte stop op de Britse vliegbasis alsnog richting de VS. Mogelijk had het transportvliegtuig Hegseth en zijn delegatie aan boord. Volgens het Pentagon strandde de C-32 nadat onderweg een van de cockpitramen barstte.

Air Force Two

Het is niet de eerste keer dat een C-17 moet invallen voor een C-32. De toestellen zijn namelijk op leeftijd en kampen vaker met technische problemen. Twee jaar geleden moest de toenmalige Amerikaanse vicepresident Kamala Harris voor haar reis naar huis vanuit München van vliegtuig wisselen omdat ‘Air Force Two’, de benaming voor de C-32 als de vicepresident aan boord is, door technische problemen niet gebruikt kon worden. Ze was daardoor genoodzaakt met een C-17 terug te keren naar de Verenigde Staten.