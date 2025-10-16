EasyJet opent basis buiten Europa

EasyJet breidt haar activiteiten buiten Europa flink uit. Aankomend voorjaar opent de luchtvaartmaatschappij een nieuwe basis in Marrakech, Marokko.

De luchthaven van Marrakech zal vanaf volgend jaar drie easyJet-toestellen huisvesten. De airline verbindt de stad dan met maar liefst 24 bestemmingen. De opening van de nieuwe basis maakt deel uit van een samenwerking tussen easyJet en het Marokkaans Nationaal Verkeersbureau. Dankzij de overeenkomst zal de budgetmaatschappij in het eerste jaar een recordaantal stoelen aanbieden in het land.

Verder kondigde de maatschappij vier nieuwe routes aan naar Marokko vanuit Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. In totaal zal easyJet straks 46 lijndiensten van en naar het land onderhouden. Verder wordt de vluchtfrequentie van bestaande verbindingen in 2026 verhoogd. Volgens de prijsvechter maakt de nieuwe basis het bovendien mogelijk om ‘capaciteit vrij te spelen en nieuwe bestemmingen aan te bieden vanaf luchthavens binnen Europa waar slotbeperkingen gelden.’

Kenton Jarvis, easyJet-topman, noemt Marokko een belangrijke markt voor het bedrijf. We zijn de grootste luchtvaartmaatschappij die van het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar Marokko vliegt. Het land is onze snelst groeiende markt buiten Europa en een belangrijke bestemming voor easyJet Holidays. Met de nieuwe basis in Marrakech breiden we ons leisure- en zakelijk aanbod verder uit dan ooit tevoren.’