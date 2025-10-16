KLM en partners in de knel door regels van Brussel

CEO’s van luchtvaartmaatschappijen, waaronder Air France-KLM, slaan alarm over de hoge prijzen van en het gebrek aan duurzame brandstof. Ze waarschuwen dat zonder snelle ingrepen dit jaar het concurrentievermogen van Europa zal afnemen, en dat passagiers daarvoor zullen betalen.

Plannen onhaalbaar

Vanaf 2025 moet minstens twee procent van de gebruikte brandstof duurzaam zijn. Dat percentage moet in 2030 verder oplopen naar zes procent. Ambitieuze plannen, maar onhaalbaar vinden veel de bedrijfsleiders. ‘We hebben wel verplichtingen, maar geen duurzame brandstof beschikbaar’, zei Luis Gallego, CEO van IAG, dinsdag tijdens een persconferentie. ‘Als SAF dezelfde prijs had als kerosine, zouden we geen verplichtingen nodig hebben’, vulde easyJet-CEO Kenton Jarvis verder aan. Op dit moment kost SAF drie tot vijf keer zoveel als traditionele kerosine.

De airline-CEO’s steunen plannen voor een duurzamere luchtvaart, maar zijn ontevreden over de huidige markt rondom duurzame brandstoffen. Daarom roepen ze de Europese Commissie op actie te ondernemen. De EU zou ervoor moeten zorgen dat de productie van SAF toeneemt en er subsidies voor de vervaardiging ter beschikking worden gesteld. IATA-directeur Willie Walsh beschuldigde de olie-industrie er onlangs bovendien van de kosten voor luchtvaartmaatschappijen op te drijven via toeslagen voor SAF.

Eerder sloot Air France-KLM de grootste SAF-deal ooit

Air France-KLM sloot afgelopen jaar een overeenkomst met TotalEnergies voor de levering van maximaal 1,5 miljoen ton duurzame vliegtuigbrandstof over een periode van tien jaar, tot 2035. Daarmee was dat de grootste SAF-deal ooit. De groep was in 2022 en 2023 de grootste gebruiker van SAF wereldwijd, met respectievelijk 16 en 17 procent van de totale productie.

Shell en BP stoppen productie in biobrandstoffabrieken

Ondanks de positieve vooruitgangen, ziet de toekomst van duurzame brandstoffen in ons land er niet rooskleurig uit. Eerder zette Shell definitief een streep door haar fabriek definitief voor productie van SAF en ook BP trekt de stekker eruit voor haar plannen rondom SAF-productie in de Rotterdamse Europoort.