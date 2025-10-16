Close Menu
Man mist vlucht door slechte grap

© Fabian.aichwald, CC0, via Wikimedia Commons

Een 43-jarige Duitser zorgde maandag voor flink wat problemen op Frankfurt Airport met een grap die volledig uit de hand liep.

Tijdens de veiligheidscontrole sloeg een explosievendetector aan toen de man een thermosbeker liet zien. Op de vraag van beveiligers wat er in zat, antwoordde hij dat het ‘een bom’ was. De politie greep direct in en hield hem aan voor verhoor.

Toen de passagier later werd uitgelegd wat de gevolgen van zo’n opmerking zijn, bekende hij dat de beker enkel bier bevatte, meldt de Duitse politie. Iets wat de controle bevestigde. Toch bleef het incident niet zonder gevolgen: zijn vlucht naar Antalya kon hij vergeten, en de autoriteiten hebben inmiddels een onderzoek gestart wegens het verstoren van de openbare orde door het dreigen met een misdrijf.

Dit is niet de eerste keer dat een passagier zo een opmerking maakte. Eerder werd ook een passagiers op de luchthaven van Buenos Aires gearresteerd na zijn melding dat hij een bom bij zich had.

Passagier opgepakt na bomdreiging
