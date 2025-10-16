President Trump zet Amerikaanse bommenwerpers in

Kort nadat president Trump de CIA groen licht gaf voor operaties in Venezuela, stegen drie Amerikaanse B-52-bommenwerpers op richting Caracas.

B-52H strategische bommenwerpers van de Amerikaanse luchtmacht vlogen in een holding pattern ten noorden van de kust van Venezuela. Tegelijkertijd voerde het land opnieuw aanvallen uit op ‘Venezolaanse drugsboten’. Daarmee stijgt de spanning in de regio.

‘Show of force’

De bommenwerpers dienen vooral als dreigmiddel om druk uit te oefenen op het regime van Maduro. Trump richt zich op het afzetten van Maduro, met een beloning van vijftig miljoen dollar voor informatie die leidt tot zijn arrestatie en veroordeling wegens drugshandel. Hij voegde eraan toe dat de VS vooruitgang heeft geboekt bij het onderscheppen van drugstransporten over zee, en dat de focus nu verschuift naar landroutes. ‘We richten ons nu op land, want de zee hebben we goed onder controle,’ aldus Trump.

Two B-52H “Stratofortress” Long-Range Strategic Bombers with the U.S. Air Force’s 2nd Bomb Wing, (BUNNY01) and (BUNNY02), are currently orbiting over the Southern Caribbean off the coast of Venezuela, roughly 100 miles from Caracas, in an apparent “show of force” against the… pic.twitter.com/nUSFM7Qb18— OSINTdefender (@sentdefender) October 15, 2025

Inzet van de bommenwerpers

Drie toestellen met de call signs BUNNY01, BUNNY02, en BUNNY03 stegen op vanuit de Air Force Base in Louisiana. Ze voeren een patrouille uit boven het Caribisch gebied, vooral als afschrikking richting het Maduro regime. De toestellen zijn uitgerust voor langeafstandsmissies en zijn al sinds 1955 steevast onderdeel van de Amerikaanse Luchtmacht. Door zijn gigantische afmetingen kreeg de B-52 de bijnaam; ‘Big Ugly Fat F*****.’