Ryanair schrapt vluchten vanaf populaire luchthavens

Ryanair schrapt deze winter 800.000 stoelen en 24 routes vanaf Duitse luchthavens die erg geliefd zijn onder Nederlandse passagiers.

De bezuinigingen hebben betrekking op negen Duitse luchthavens:

Weeze Keulen/Bonn Hamburg Karlsruhe/Baden-Baden Memmingen Neurenberg Hahn Bremen Berlijn-Brandenburg

Ryanair geeft de Duitse politiek de schuld

‘Het is buitengewoon teleurstellend dat de nieuw gekozen Duitse federale regering haar belofte om de schadelijke vliegbelasting en de enorm hoge toegangskosten, die een enorme last vormen voor de Duitse luchtvaartsector, al heeft gebroken’, zei Ryanair CEO Dara Brady in Berlijn. Hij wees ook op de hoge kosten voor luchtverkeersleiding en beveiliging, en op de luchthavenkosten.

Weeze en Keulen zijn erg populair

Steeds meer Nederlanders kiezen voor vertrek vanaf Duitse luchthavens. In 2024 reisden vanaf Airport Weeze alleen al zo’n 790.000 passagiers uit Nederland, goed voor veertig procent van het totale aantal reizigers daar. Ryanair is er bovendien de enige grote maatschappij. Ook Keulen en Düsseldorf zijn populaire vertrekpunten voor Nederlanders, al valt Düsseldorf Airport buiten de recente bezuinigingen van Ryanair. Het schrappen van 800.000 vluchten door de Ierse prijsvechter komt daardoor ongunstig uit voor veel reizigers.

Verhoging vliegtaks in Nederland ook van invloed

Dat Nederlanders steeds vaker vanaf het buitenland vliegen is overigens niet zonder reden. De verhoging van de vliegbelasting in ons land maakt Nederland minder aantrekkelijk als vertrekland, waarschuwt vertrekkend Transavia-topman Marcel de Nooijer. Alleen al Düsseldorf Airport vervoerde in 2024 veertig procent meer Nederlandse passagiers dan in 2019.