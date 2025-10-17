Amerikaanse drones, ‘made in Holland’

Groot nieuws voor de Nederlandse defensie-industrie. In samenwerking met de Verenigde Staten gaat VDL in Brabant drones produceren.

Drones spelen de afgelopen jaren een hoofdrol in de oorlog in Oekraïne. In de toekomst worden deze wellicht gebouwd in het Brabantse Born. De Verenigde Staten gaan namelijk militaire drones in Nederland laten bouwen, onder meer bij VDL en andere industriële partners. Demissionair staatssecretaris van Defensie, Gijs Tuinman, heeft daartoe gisteren in Washington zijn handtekening gezet. Nederland zou bovendien mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van onbemande gevechtsvliegtuigen. ‘Hier trekken we echt wel een grote broek aan’, aldus Tuinman.

Een mooie stap voorwaarts in de technologische samenwerking tussen Nederland en de VS!



Deze systemen vergroten straks de slagkracht van onze F-35’s met extra sensoren en wapens, en kunnen worden ingezet bij de meest risicovolle missies. ⤵️https://t.co/55HSqNqSQa — Gijs Tuinman (@DefensieStas) October 16, 2025

De eerste overeenkomst betreft verkenningsdrones, die diep in vijandelijk gebied doelen als radars en luchtverdediging kunnen opsporen. De technologie hiervoor is afkomstig van General Atomics. Volgens Tuinman worden de drones binnenkort in de voormalige autofabriek, waar al hard gewerkt wordt aan andere defensieprojecten, geassembleerd. Hoewel aanvankelijk Amerikaanse specialisten worden ingevlogen, is het de bedoeling dat uiteindelijk Nederlandse werknemers in Born de productie verzorgen. De totale investering loopt volgens Tuinman op tot honderden miljoenen euro’s. Het bijzondere aan de nieuw te bouwen drones is dat ze nauwelijks gejamd kunnen worden door Russische systemen, waardoor ze van grote waarde kunnen zijn voor Oekraïne. De intentie is om de productie begin 2026 van start te laten gaan.

Ook Amerikaans-Nederlandse superdrones op komst

Naast reguliere drones werd ook bekendgemaakt dat Nederland mee gaat doet aan een Amerikaans programma voor de ontwikkeling van een onbemand gevechtsvliegtuig, het zogenoemde Collaborative Combat Aircraft (CCA). Nederland is het eerste land dat zich aansluit bij dit project. De nieuwe ‘superdrones’ moeten samen met F-35’s opereren en de slagkracht van deze toestellen versterken door extra sensoren en wapens toe te voegen en kunnen ingezet worden op de gevaarlijkste missies. Deze onbemande toestellen zijn volgens Defensie goedkoper en sneller te produceren dan conventionele gevechtsvliegtuigen. Details zoals het budget en de inzetdatum worden nog uitgewerkt.