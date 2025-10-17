Iconisch oranje bliksemmotief keert terug op Boeing 777

Ter ere van haar honderdste verjaardag lanceert American Airlines een nieuwe, maar iconische livery. Met het kleurenschema op de 777 wakkert de luchtvaartmaatschappij flinke nostalgie aan onder fans.

In 2026 is het honderd jaar geleden dat American Airlines werd opgericht. De airline maakte in de tussentijd vele veranderingen en vooral een flink aantal naamswijzigingen door. Om haar verjaardag te vieren lanceert de luchtvaartmaatschappij aankomende november een special livery op een Boeing 777. De bekende, iconische oranje bliksemschicht maakt een terugkeer op een zilveren achtergrond.

De Boeing 777, registratie N735AT, wordt voorzien van een zilveren lak. De maatschappij vloog decennialang met gepolijste zilveren toestellen, aanvankelijk om geld te besparen, later vooral vanwege het iconische en herkenbare uiterlijk. De oranje bliksemschicht loopt over de romp van het vliegtuig en staat symbool voor snelheid. Bovendien was het oranje een typisch kenmerk van de American Airlines-toestellen.

Het ‘orange lightning bolt’-motief verscheen voor het eerst op de DC-3 in de jaren dertig. Hoewel KLM de eerste afnemer van dit Douglas-model was, was het American Airlines dat de DC-3 doorslaggevend in productie bracht. Ontwerper Douglas was aanvankelijk sceptisch over het concept en moest met een overtuigend telefoontje vanuit Texas worden overgehaald – een geest van ambitie die het nieuwe, snelle bliksemmotief perfect weerspiegelde.

Verder brengt American Airlines nog een oude traditie terug. De airline gaf haar eerste DC-3-vliegtuigen bijnamen gebaseerd op bestemmingen waar de maatschappij naartoe vloog. In lijn met die traditie wordt de Boeing 777 ‘Flagship DFW’ genoemd. DFW is de IATA-luchthavencode van Dallas Fort Worth: het grootste en belangrijkste hub van de airline.

De special livery van American Airlines | ©American Airlines

Aanvoerder

American Airlines werd in 1926 opgericht na een fusie tussen maar liefst tachtig kleine luchtvaartmaatschappijen. In 1929 werd deze groep ‘The Aviation Corporation’ genoemd, wat een jaar later veranderde in American Airways. Pas in 1934 kreeg de airline de naam die het nog altijd draagt: American Airlines. De maatschappij is vandaag de dag de grootste met betrekking tot het aantal vervoerde passagiers.