Nieuwe Duitse airline krijgt inderdaad A350’s 

Er werd reeds het een en ander gespeculeerd, maar nu kan de maatschappij het ook echt bevestigen. Vanaf medio 2027 zal er een nieuwe Duitse airline zijn die de Airbus A350 exploiteert.

Het gaat om Discover Airlines, een dochtermaatschappij van het Duitse Lufthansa. Vanaf medio 2027 draagt Lufthansa ‘geleidelijk’ vier Airbus A350-900’s over aan vakantievlieger Discover Airlines. Dat kan omdat de Duitse flag carrier inmiddels zelf nieuwe A350’s uit Toulouse ontvangt. Het maakt Discover Airlines, naast Edelweiss, de tweede dochtermaatschappij die het type toestel overneemt.

Oorspronkelijk waren de genoemde Airbus-toestellen bestemd voor Philippine Airlines, maar de A350’s vliegen inmiddels voor Lufthansa. De cabines beschikken nog over de configuratie zoals Philippine Airlines dat had gepland. Carsten Spohr, Lufthansa-topman, bestempelde de business class eerder als ‘prima’, maar niet op het niveau van de nieuwste Lufthansa-producten.

Helemaal onverwacht komt het doorslaggevende bericht niet. Tijdens de conferentie eind september gold Discover Airlines ook al als de meest waarschijnlijke kandidaat voor de vier A350’s, al was een definitieve beslissing destijds nog niet genomen.

Grote veranderingen

Discover Airlines werd in 2021 opgericht als Eurowings Discover. Dat project wilde niet echt van de grond komen waarna het bedrijf werd omgedoopt tot Discover Airlines. De maatschappij beschikt inmiddels over een vloot van dertig toestellen, bestaande uit zestien Airbus A320’s en veertien Airbus A330’s, beide uit de vorige generatie vliegtuigen.

Discover Airlines wil een aantal grote veranderingen doorvoeren. Drie Airbus A330’s verlaten volgend jaar de vloot van de maatschappij. Tegelijkertijd zegt de maatschappij vijf nieuwere A330’s in gebruik te gaan nemen vanaf komend jaar. Dat betekent dat de widebody-vloot eind volgend jaar uit zestien toestellen bestaat. Op den duur bestaat de langeafstandsvloot slechts nog uit A350’s.