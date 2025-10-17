Primeur: Defensie werkt met VS aan “pilootloze F-35”

Het ministerie van Defensie zet een belangrijke stap richting de toekomst van de militaire luchtvaart door een samenwerkingsovereenkomst met het Amerikaanse leger te tekenen.

Nederland gaat als eerste NAVO-land samenwerken met de Amerikanen om gevechtsvliegtuigen zonder vliegers te ontwikkelen. Het doel is de F-35-vloot te assisteren met geavanceerde, onbemande gevechtsvliegtuigen. Deze systemen – ook wel “wingmen” genaamd – zijn ontworpen om de gevaarlijkste klussen op te knappen voor de luchtmacht.

De nieuwe onbemande gevechtsdrones lijken op kleine straaljagers. Er is wel een cruciaal verschil: ze missen de cockpit. In plaats daarvan zijn ze uitgerust met slimme computers en kunnen ze zelfstandig taken uitvoeren in een risicovol luchtruim, onder sturing van de F-35-vlieger. Missies kunnen variëren van het verstoren van vijandelijke radar met speciale sensoren, tot het uitvoeren van precisiebombardementen of het uitschakelen van vijandelijke toestellen.

Cruciaal is de veiligheid van de piloten in een tijd waarin afweersystemen van tegenstanders als Rusland en China steeds geavanceerder worden. De nieuwe gevechtsdrones beschikken over ‘stealth’-eigenschappen waardoor vijandige radar de machines moeilijker kan detecteren, anders dan de huidige MQ-9 Reaper die Defensie op dit moment in het bezit heeft.

Betaalbaar

De overstap wordt gedreven door zowel financiële als tactische overwegingen. Met een geschatte prijs van drie onbemande straaljagers voor de kosten van één F-35 (ongeveer €90 miljoen), bieden de drones een aanzienlijke kostenbesparing, ook in onderhoud en training. Verder zijn grote fabrikanten als Boeing en Lockheed Martin ervan overtuigd dat een essentieel onderdeel van de toekomst is.

De sleutel tot de betaalbaarheid ligt in hun gespecialiseerde taakverdeling; niet alles zit in één toestel zoals bij de F-35. Alleen niet alles zit in één toestel zoals bij de F-35. Bij de “wingmen” is dat niet het geval, deze beschikken elk over een paar functies. ‘Het ene platform kan raketten dragen en daarmee vliegtuigen uit de lucht halen, maar geen bommen gooien’, zegt Jacco Dominicus tegenover het AD.

Staatssecretaris Gijs Tuinman benadrukt dat Nederland door nu deel te nemen aan dit Amerikaanse wapenprogramma een unieke kans grijpt om als eerste NAVO-land voorop te lopen. Tevens opent dat de deuren voor Nederlandse kennisinstituten en bedrijven. De onbemande “wingmen” gaan het ‘vuile werk’ opknappen, waardoor de F-35 effectiever ingezet kan worden.