Rotterdam Airport verwelkomt nieuwe airline

Vanaf februari komend jaar verwelkomt de luchthaven van Rotterdam een nieuwe luchtvaartmaatschappij. Het Turkse AJet verbindt de havenstad viermaal per week met Istanboel.

De Turkse budgetmaatschappij AJet, voorheen AnadoluJet, voert vanaf 22 februari 2026 vier keer per week vluchten uit tussen Istanboel Sabiha Gökçen en Rotterdam the Hague Airport. De vluchten vinden plaats op maandag, donderdag, vrijdag en zondag en zullen en zijn vanaf vrijdag 17 oktober 2025 te boeken. De goedkoopste tickets zijn te koop vanaf €59.

Rotterdam the Hague Airport is voor de Turkse luchtvaartmaatschappij de tweede in Nederland na Amsterdam. Onze hoofdstad vliegt ze zowel aan vanuit Istanboel als vanuit Ankara. Ze dingt mee in een markt waar al veel partijen actief zijn. Onder meer Pegasus Airlines voert dezelfde route uit en verscheidene vakantiemaatschappijen bieden vluchten aan naar andere bestemmingen in Turkije.

AJet-topman Kerem Sarp bracht het nieuws via zijn LinkedIn-account. ‘Vanaf 22 februari 2026 starten we met vier wekelijkse vluchten tussen Istanbul en Rotterdam. We voegen Rotterdam graag toe aan ons vluchtnetwerk. We zullen nieuwe bestemmingen blijven toevoegen als de jongste en snelst groeiende luchtvaartmaatschappij van Turkije’, zei hij.

AJet

AJet is een Turkse low-cost luchtvaartmaatschappij opgericht in 2008 en valt volledig onder toezicht van Turkish Airlines. Hoewel de airline eerder als AnadoluJet opereerde, beschikt ze sinds april 2024 over een onafhankelijke entiteit met een eigen vliegvergunning onder de naam AJet. De luchtvaartmaatschappij heeft haar belangrijkste bases in onder andere Ankara en Istanbul Sabiha Gökçen.

AJet beschikt over een moderne vloot van ongeveer honderd narrowbody-vliegtuigen, waarbij ze zowel de Airbus A320(neo)- als de Boeing 737(MAX)-familie exploiteert. Het uitgebreide netwerk verbindt Turkse steden met tal van bestemmingen in Europa, Azië en het Midden-Oosten, met een focus op prijsbewuste reizigers.