Oud-KLM-baas laat IndiGo flink groeien

Onder leiding van voormalig KLM-directeur Pieter Elbers breidt IndiGo verder uit. India’s grootste luchtvaartmaatschappij richt haar visie op de langeafstandsroutes en voegt 30 toestellen toe aan haar Airbus A350-bestelling.

Bestelling verdubbeld

Het totaal aantal bestelde toestellen komt daarmee uit op 60 stuks, maakte Airbus vrijdag bekend in Toulouse. De airline, veruit de grootste van India, bereidt zich voor op intercontinentale vluchten. ‘IndiGo zal tegen 2030 een wereldwijd opererende luchtvaartmaatschappij zijn,’ zei topman Pieter Elbers in mei.

Om de overgang naar de A350-900’s te overbruggen, leaset IndiGo tijdelijk zes Boeing 787-9’s van Norse Atlantic Airways. Deze toestellen gaan dienst doen tot de levering van de A350’s, die vanaf 2027 worden verwacht.

Sterkere banden met SkyTeam

Tegelijkertijd bouwt IndiGo aan een netwerk van internationale partnerschappen. Elbers versterkt de banden met SkyTeam-maatschappijen zoals Delta Air Lines, Air France-KLM en Virgin Atlantic.

Nieuwe routes naar Europa

Sinds juli vliegt IndiGo met een Boeing 787-9 tussen Mumbai en Amsterdam. Dankzij een codeshare met KLM kunnen passagiers doorreizen naar bestemmingen in Europa en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast plant de maatschappij vluchten naar Athene zodra in 2026 de eerste Airbus A321XLR in gebruik wordt genomen.